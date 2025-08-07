Prefeitura abre chamamento público para locação de imóvel que abrigará Unidade de Saúde da Família Morrinhos

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), publicou o Edital de Chamamento Público nº 008/2025/DIAC/DA/CGAF/SEMUSA , com objetivo de receber propostas para locação de imóvel que servirá como nova sede temporária da Unidade de Saúde da Família (USF) Morrinhos.



A medida é necessária porque o atual prédio da unidade, localizado na BR 319 - sentido Humaitá, km 24 (próximo à Vila Franciscana), passará por reforma e ampliação, o que exige a realocação temporária da equipe e dos atendimentos.



A USF Morrinhos é essencial para o atendimento da população da região, oferecendo serviços como consultas médicas e de enfermagem, vacinação, coleta de exames, atendimentos odontológicos, ações preventivas, entre outros. Para garantir a continuidade dos serviços de saúde e evitar prejuízos à população, a Semusa busca um imóvel que possa abrigar toda a estrutura necessária, com conforto, segurança e acessibilidade.



A locação inicial será por 12 meses, podendo ser prorrogada conforme a duração da obra na unidade original.



ENVIO DAS PROPOSTAS



Os interessados devem encaminhar suas propostas técnicas por e-mail para [email protected], no prazo de até 10 dias corridos a partir da publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia.



No assunto do e-mail, deve constar: “Proposta para Locação de Imóvel para Unidade de Saúde da Família Morrinhos”.



A Semusa reforça que este processo é fundamental para que nenhum serviço de saúde à população fique interrompido durante as obras, garantindo assim atendimento digno, acessível e contínuo a todos os usuários da rede básica de saúde.



Texto:Nathalie Ventura

Foto:Secom



Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)