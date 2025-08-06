Quarta, 06 de Agosto de 2025
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Páginas
Fale conosco
26°

Tempo limpo

Porto Velho, RO

Dólar com.

R$ 5,46

Euro

R$ 6,37

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Política
  • Saúde
  • Economia
  • Polícia
  • Cidades
  • Educação
  • Direitos Humanos
  • Capital
  • Câmara dos Deputados
Últimas notícias
GeralTarifa do Siga Fácil no Litoral Sul só será cobrada após conclusão de marginais entre Praia Grande e PeruíbeGeralPM retira das ruas mais de 9 mil facas e outras armas brancas no centro de São PauloGeral‘Investimento do Governo de SP é essencial para fortalecer a assistência social nos municípios’, diz secretária sobre o SuperAção SPJustiçaDefesa de Bolsonaro recorre contra prisão domiciliar PolíticaLula sanciona leis de valorização do carnaval carioca e do Axé-Music
Câmara dos Deputados Câmara

Comissão de Constituição e Justiça quer ouvir Zambelli e testemunhas antes de votar parecer sobre a perda de mandato

Relator inclui o ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira na lista de testemunhas a serem convidadas a depor

06/08/2025 18h40
Por: Redação Fonte: Agência Câmara
Billy Boss/Câmara dos Deputados
Billy Boss/Câmara dos Deputados

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados quer ouvir – por videoconferência – a deputada licenciada Carla Zambelli (PL-SP), que está presa na Itália, aguardando o julgamento de processo de extradição para o Brasil.

A deputada é uma das oito testemunhas arroladas pelo relator da Representação 2/25, deputado Diego Garcia (Republicanos-PR), em comum acordo com o presidente da CCJ, deputado Paulo Azi (União-BA), e que serão convidadas a depor.

A representação foi encaminhada à comissão pela Mesa Diretora da Casa, tendo em vista que a deputada sofreu uma condenação criminal, e a sentença transitou em julgado, ou seja, é definitiva. Essa é uma das hipóteses de perda do mandato, que não é automática. O caso é analisado antes pela CCJ, que dá ao deputado em questão o direito a ampla defesa.

As demais testemunhas que serão ouvidas no processo são:

  • o hacker Walter Delgatti Neto;
  • o general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, ex-ministro da Defesa;
  • Michel Spiero, especialista em coleta e preservação de provas digitais;
  • Flávio Vieitez Reis, delegado da Polícia Federal; e
  • Felipe Monteiro de Andrade, agente da Polícia Federal.

"O objetivo é assegurar o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa parlamentar e os ritos regimentais", afirmou o presidente da CCJ, Paulo Azi.

Os deputados informaram que a comissão fará os contatos necessários para a realização das oitivas solicitadas e que as datas das reuniões serão divulgadas em breve.

O parecer do relator será apresentado após a instrução probatória, no prazo de cinco sessões, conforme previsto Regimento Interno da Câmara dos Deputados.

O que diz o Regimento Interno da Câmara

Art. 240 . Perde o mandato o deputado:

VI - que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado.

§ 3º A representação (...) será encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, observadas as seguintes normas:
I - recebida e processada na comissão, será fornecida cópia da representação ao Deputado, que terá o prazo de cinco sessões para apresentar defesa escrita e indicar provas;
II - se a defesa não for apresentada, o Presidente da Comissão nomeará defensor dativo para oferecê-la no mesmo prazo;
III - apresentada a defesa, a Comissão procederá às diligências e à instrução probatória que entender necessárias, findas as quais proferirá parecer no prazo de cinco sessões, concluindo pela procedência da representação ou pelo arquivamento desta; procedente a representação, a Comissão oferecerá também o projeto de resolução no sentido da perda do mandato;
IV - o parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, uma vez lido no expediente, publicado no Diário da Câmara dos Deputados e distribuído em avulsos, será incluído em Ordem do Dia.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
Câmara Sessão do Plenário da Câmara será realizada a partir das 20h30
Câmara Comissão de Constituição e Justiça quer ouvir Zambelli antes de votar parecer sobre a perda de mandato
Câmara Apesar da crise de hospedagem, governo mantém Belém como sede da COP 30 e cobra implementação de acordos climáticos
Câmara Especialista do Banco Central afirma que o Brasil tem condições de liderar revolução da IA
Câmara Observatório da Mulher lança curso on-line sobre violência política nos meios digitais
Câmara Projeto autoriza presos a prestar serviço em abrigos de proteção a animais
Porto Velho, RO
Atualizado às 21h01
26°
Tempo limpo

Mín. 21° Máx. 37°

27° Sensação
0.51 km/h Vento
69% Umidade do ar
0% (0mm) Chance de chuva
Amanhã (07/08)

Mín. 22° Máx. 37°

Chuvas esparsas
Amanhã (08/08)

Mín. 23° Máx. 38°

Parcialmente nublado
DENGUE
Mais lidas
1
Política - Há 5 dias Rolim de Moura: Cirone assegura mais recursos para distrito de Nova Estrela Desta vez a população do distrito será contemplada com uma quadra sintética.
2
Política - Há 5 dias Assentamento Tiago Campin, em Nova Mamoré, terá ambulância após compromisso firmado pelo deputado Ezequiel Neiva
3
Política - Há 5 dias Deputada Dra. Taíssa Sousa celebra os 40 anos do Clube "Amigos do Basquete" em Guajará-Mirim
4
Política - Há 5 dias Lula reafirma disposição de diálogo após fala de Trump
5
Política - Há 5 dias Brasil atinge menor taxa de desemprego da história e Cláudia de Jesus destaca avanço também em Rondônia
O MELHOR DE PVH
DOE SANGUE
MAUS TRATOS ANIMAIS
Editorias
Links
Páginas
© Copyright 2025 - RONDÔNIA DIGITAL - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias