Quarta, 06 de Agosto de 2025
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Páginas
Fale conosco
26°

Tempo limpo

Porto Velho, RO

Dólar com.

R$ 5,46

Euro

R$ 6,37

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Política
  • Saúde
  • Economia
  • Polícia
  • Cidades
  • Educação
  • Direitos Humanos
  • Capital
  • Câmara dos Deputados
Últimas notícias
GeralTarifa do Siga Fácil no Litoral Sul só será cobrada após conclusão de marginais entre Praia Grande e PeruíbeGeralPM retira das ruas mais de 9 mil facas e outras armas brancas no centro de São PauloGeral‘Investimento do Governo de SP é essencial para fortalecer a assistência social nos municípios’, diz secretária sobre o SuperAção SPJustiçaDefesa de Bolsonaro recorre contra prisão domiciliar PolíticaLula sanciona leis de valorização do carnaval carioca e do Axé-Music
Política ALE-RO

Proposta de Ismael Crispin cria banco de dados para combater crimes sexuais contra crianças

A medida, segundo o parlamentar, tem como objetivo dotar o Estado de uma ferramenta estratégica para monitorar, fiscalizar e adotar ações preventiv...

06/08/2025 18h25
Por: Redação Fonte: ALE-RO
Deputado Ismael Crispin (MDB) (Foto: Assessoria Parlamentar)
Deputado Ismael Crispin (MDB) (Foto: Assessoria Parlamentar)

O deputado Ismael Crispin (MDB) apresentou na Assembleia Legislativa de Rondônia uma indicação ao Governo do Estado, à Casa Civil e à Secretaria de Estado de Segurança, Defesa e Cidadania (SESDEC) para a criação do Cadastro Estadual de Pessoas Condenadas por Crimes Sexuais contra menores.

“A forma mais eficiente de evitar um crime é atuando na prevenção, e um cadastro atualizado permitirá que órgãos de segurança ajam com mais rapidez e eficácia”, destacou Crispin.

O banco de dados reuniria informações detalhadas sobre condenados, possibilitando o cruzamento de informações com outros sistemas, como a plataforma nacional INFOSEG, já operada pelo Ministério da Justiça, e que poderia ser adaptada para uso estadual. Com isso, seria possível identificar áreas com maior incidência ou reincidência, orientar campanhas educativas, promover ações em escolas e capacitar profissionais para lidar com situações de risco.

Além do impacto preventivo, o cadastro também serviria para agilizar investigações criminais, permitindo que polícias civil e militar, além do Ministério Público, identifiquem rapidamente suspeitos e obtenham dados relevantes para instruir inquéritos. Estados como São Paulo já adotam iniciativas semelhantes — a exemplo da Lei Ordinária nº 18.157, de 27 de junho de 2025 — com resultados positivos no combate à reincidência.

Crispin ressalta ainda o efeito inibitório que um cadastro oficial pode gerar. “Quando o Estado deixa claro que monitora e acompanha de perto esses criminosos, a percepção de risco aumenta, o que ajuda a evitar novas ocorrências”, afirmou.

O parlamentar reforça que o Cadastro Estadual de Pedófilos se integraria a um conjunto mais amplo de políticas públicas voltadas à proteção da infância e adolescência, fortalecendo o compromisso de Rondônia no combate à violência sexual e na defesa das vítimas.



Texto: Laila Moraes | Jornalista
Foto: Assessoria Parlamentar

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
Política Lula sanciona leis de valorização do carnaval carioca e do Axé-Music
ALE-RO Primeiro presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia era um jovem advogado
ALE-RO Deputado Luizinho Goebel solicita do governo de Rondônia estadualização e melhorias na estrada entre Chupinguaia e Corumbiara
ALE-RO Luizinho Goebel solicita do governo de Rondônia estadualização e melhorias na estrada entre Chupinguaia e Corumbiara
ALE-RO Deputada Dra. Taíssa parabeniza a Bolívia pelo Dia da Independência e reforça laços com Rondônia
Política Presidente da COP30 ressalta importância da presença no evento global
Porto Velho, RO
Atualizado às 21h01
26°
Tempo limpo

Mín. 21° Máx. 37°

27° Sensação
0.51 km/h Vento
69% Umidade do ar
0% (0mm) Chance de chuva
Amanhã (07/08)

Mín. 22° Máx. 37°

Chuvas esparsas
Amanhã (08/08)

Mín. 23° Máx. 38°

Parcialmente nublado
DENGUE
Mais lidas
1
Política - Há 5 dias Rolim de Moura: Cirone assegura mais recursos para distrito de Nova Estrela Desta vez a população do distrito será contemplada com uma quadra sintética.
2
Política - Há 5 dias Assentamento Tiago Campin, em Nova Mamoré, terá ambulância após compromisso firmado pelo deputado Ezequiel Neiva
3
Política - Há 5 dias Deputada Dra. Taíssa Sousa celebra os 40 anos do Clube "Amigos do Basquete" em Guajará-Mirim
4
Política - Há 5 dias Lula reafirma disposição de diálogo após fala de Trump
5
Política - Há 5 dias Brasil atinge menor taxa de desemprego da história e Cláudia de Jesus destaca avanço também em Rondônia
O MELHOR DE PVH
DOE SANGUE
MAUS TRATOS ANIMAIS
Editorias
Links
Páginas
© Copyright 2025 - RONDÔNIA DIGITAL - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias