Deputado Luizinho Goebel solicita do governo de Rondônia estadualização e melhorias na estrada entre Chupinguaia e Corumbiara

Por meio de indicação ao Governo do Estado e ao Departamento de Estradas de Rodagem (DER), o deputado estadual Luizinho Goebel propôs a estadualização da estrada que liga os assentamentos e fazendas entre a *RO-391 (Chupinguaia) e a RO-370 (Corumbiara), passando pela Kapa 72 e acessos das Linhas 120 a 135.



Foto: Reprodução/ALE-RO RO-391 (Chupinguaia) (Foto: Assessoria Parlamentar)



Trechos com previsão de instalação de tubos metálicos:



- 700m do início: 3m de diâmetro x 14m de comprimento

- 1.000m: 3m x 14m

- Km 12,6: 4m x 13m

- Km 15,4: 4m x 12m

- Km 22,6: 3m x 12m

- Km 24,4: 3m x 12m

- Km 33,7: 2m x 12m



Foto: Reprodução/ALE-RO RO-370 (Corumbiara) (Foto: Assessoria Parlamentar)



A via é essencial para o escoamento da produção de grãos, leite, carne e hortifrutigranjeiros, fortalecendo a cadeia produtiva estadual e beneficiando diretamente produtores rurais e visitantes da região.





Texto e foto: Assessoria Parlamentar