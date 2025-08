Deputada Dra. Taíssa parabeniza a Bolívia pelo Dia da Independência e reforça laços com Rondônia

No dia 6 de agosto, celebramos a Independência da Bolívia, uma data marcada pela bravura e resistência de um povo que construiu sua liberdade com coragem e identidade própria. A deputada estadual Dra. Taíssa Sousa (Podemos) fez questão de parabenizar a nação boliviana por essa importante conquista histórica, que até hoje inspira os povos da América Latina.



“Parabéns ao povo boliviano por sua luta, força e identidade! Rondônia, especialmente Guajará-Mirim, compartilha com a Bolívia muito mais do que uma fronteira: somos irmãos de história, cultura e esperança”, declarou a parlamentar.



A relação entre Guajará-Mirim (Brasil) e Guayaramerín (Bolívia) é um exemplo vivo dessa irmandade. São décadas de convivência, trocas culturais, familiares e comerciais que uniram as populações das duas cidades fronteiriças em um sentimento de respeito e integração.



Neste contexto de união entre os povos, Dra. Taíssa também celebrou com alegria o avanço na construção da tão sonhada ponte binacional, que irá consolidar ainda mais os laços entre os dois países.



“Essa ponte será um símbolo da amizade entre Brasil e Bolívia. Um novo caminho de desenvolvimento, oportunidades e conexão para o nosso povo. É o recurso do povo, voltando para o povo!”, afirmou.



A deputada reforça seu compromisso com a valorização dessa relação histórica entre os povos de Rondônia e da Bolívia, celebrando a independência boliviana como um marco de resistência e união.









Texto: Geiciany Gonçalves I Assessoria Parlamentar

Foto: Assessoria Parlamentar