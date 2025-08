Deputada Dra. Taíssa comemora aprovação de pautas importantes na sessão plenária da Alero

A deputada estadual Dra. Taíssa Sousa (Podemos) celebrou importantes conquistas durante a sessão plenária da Assembleia Legislativa de Rondônia, com a aprovação de projetos estratégicos que irão beneficiar diretamente diversas regiões do estado.



Um dos principais destaques foi a aprovação de R$ 2 milhões para a reforma do Estádio João Saldanha, em Guajará-Mirim. O recurso foi remanejado pelo Governo do Estado com apoio da Assembleia Legislativa e conta com o reforço da emenda parlamentar de R$ 500 mil já destinada pela deputada. A obra é considerada fundamental para fortalecer o esporte, promover eventos regionais e movimentar o turismo local.



“A reforma do estádio é uma conquista da nossa gente. Um espaço que volta a ser referência para os desportistas e para toda a comunidade. É o recurso do povo, voltando para o povo”, afirmou Dra. Taíssa.



Outras pautas também foram aprovadas na sessão, como o projeto do FITA, que garante mais investimentos para a melhoria das estradas de Rondônia, atendendo especialmente às necessidades das regiões produtivas do estado.



Além disso, foi aprovado o projeto de autoria da deputada que cria uma bolsa para os catadores de materiais recicláveis, medida que promove dignidade, inclusão e reconhecimento a esses profissionais que desempenham papel essencial para o meio ambiente e para a sociedade.



“Cada vitória como essa é fruto de muito diálogo e trabalho coletivo. Seguimos firmes, com o compromisso de construir um Rondônia mais justo e desenvolvido para todos”, finalizou a parlamentar.







Texto: Geiciany Gonçalves I Assessoria Parlamentar

Foto: Assessoria Parlamentar