Regularização Fundiária e Asfalto: Dra. Taíssa anuncia avanços em Jacinópolis

Na terça-feira (06), a deputada estadual Dra. Taíssa (Podemos) esteve no Centro Político Administrativo de Rondônia para tratar de dois importantes marcos para o distrito de Jacinópolis, em Nova Mamoré: a regularização fundiária e o andamento das obras de asfaltamento na região.



A parlamentar se reuniu com o secretário da Secretaria de Patrimônio e Regularização Fundiária (Sepat), Davi Inácio, e com o chefe da Casa Civil, Elias Rezende, para anunciar que, a partir do dia 25 de agosto, equipes técnicas da Sepat e do Incra estarão em campo realizando o georreferenciamento dos lotes em Jacinópolis e em toda a região de Guajará-Mirim.



Esta é a segunda etapa da regularização fundiária, uma ação já iniciada anteriormente, que agora avança com o mapeamento técnico dos imóveis rurais. Toda a ação está sendo viabilizada com o apoio de uma emenda parlamentar no valor de R$ 200 mil, destinada pela deputada Dra. Taíssa Sousa. A medida marca o fortalecimento do processo de regularização, uma demanda histórica dos moradores que há anos aguardam pelo tão sonhado título definitivo de suas terras.



Além disso, Dra. Taíssa celebrou o avanço das obras de asfaltamento nas principais vias do distrito, que já estão em execução com apoio do Departamento de Estradas de Rodagem (DER). A iniciativa é resultado de uma parceria com o governador Coronel Marcos Rocha e conta com um investimento de R$ 2 milhões, viabilizados por meio de emenda parlamentar da deputada.



“Esse é o nosso compromisso: infraestrutura, dignidade e documento na mão do cidadão. São ações que mudam vidas, que fortalecem o campo e garantem segurança jurídica e mobilidade para nossa gente. É o recurso do povo, voltando para o povo!”, destacou Dra. Taíssa.



A atuação da deputada reforça seu empenho com as causas do interior do estado e mostra que, com trabalho conjunto entre o legislativo e o executivo, é possível transformar a realidade de comunidades que por muito tempo ficaram à margem das políticas públicas.







Texto: Geiciany Gonçalves I Assessoria parlamentar

Foto: Luis Gustavo I Assessoria parlamentar