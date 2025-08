Semed realiza evento com foco no combate à violência contra a mulher

A manhã desta quarta-feira (6) foi marcada por um momento especial de acolhimento e conscientização no estacionamento da Secretaria Municipal de Educação (Semed), em Porto Velho. Dentro da programação do Agosto Lilás, mês de enfrentamento à violência contra a mulher, foi realizado um evento institucional com ampla participação das servidoras da educação municipal, além de representantes da rede de proteção à mulher, especialistas e gestores públicos.

O encontro, que também contou com a presença de servidores homens, teve como objetivo reforçar a importância da informação e da união no combate à violência de gênero, promovendo um ambiente de escuta, orientação e valorização da mulher.

O secretário municipal de Educação, Leonardo Leocádio, destacou o papel essencial da educação na transformação social. “A escola tem um papel fundamental na formação de cidadãos conscientes e respeitosos. Mas esse trabalho começa com o reconhecimento e o fortalecimento das nossas servidoras. Este encontro é um gesto simbólico e prático do nosso compromisso com o respeito, com a dignidade e com a segurança das mulheres”, afirmou o secretário.

Entre as palestrantes, a advogada Miriam Pereira, especialista em direitos das mulheres, abordou os tipos de violência previstos na Lei Maria da Penha e os caminhos para denúncia e proteção. “Ainda hoje, muitas mulheres não reconhecem que estão vivendo situações de violência, especialmente a psicológica. Por isso, momentos como este são essenciais para ampliar a consciência e fortalecer o apoio entre colegas de trabalho e familiares”, pontuou Miriam.

Encontro visou reforçar a importância da informação e da união no combate à violência de gênero

A presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Porto Velho, Leni de Souza, reforçou a importância da rede de proteção e da união entre instituições. “O enfrentamento à violência contra a mulher não pode ser uma ação isolada. É um trabalho coletivo, que exige diálogo, escuta ativa e compromisso com políticas públicas efetivas. E ver tantas mulheres reunidas aqui é uma prova de que estamos no caminho certo", enfatizou.

A diretora do Departamento de Políticas Públicas Educacionais, Vera Lúcia Borges, destacou o papel da educação na prevenção da violência desde a infância. “Quando levamos a temática de gênero para dentro das escolas, estamos prevenindo futuras violências. E quando cuidamos das nossas servidoras, estamos fortalecendo o sistema educacional como um todo", reforçou.

Itaci Ferreira, integrante da Rede de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, lembrou histórias reais e falou sobre empatia e acolhimento. “Toda mulher conhece outra mulher que já sofreu violência. Precisamos ser rede, precisamos ser voz e precisamos estar atentas umas às outras. A Semed está aqui hoje não só para informar, mas para abraçar suas servidoras”, disse.

Ao final, o evento promoveu um momento de confraternização, reforçando o compromisso da Secretaria Municipal de Educação com a causa e com a construção de uma sociedade mais justa e igualitária.

Texto:Meiry Santos

Fotos:Bruna de Paula

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)