Semtel realiza alinhamento com empresários para o maior feirão de empregos da história de Porto Velho

Na manhã desta quarta-feira (6), foi realizada uma reunião de alinhamento no Ginásio Cláudio Coutinho — local onde ocorrerá, na próxima segunda-feira (11), o maior feirão de empregos da história de Porto Velho. O encontro contou com a presença de representantes do setor empresarial, que participarão do evento com entrevistas e contratações durante todo o dia.

De acordo com o secretário municipal de Turismo, Esporte e Lazer, Paulo Moraes, o feirão representa uma oportunidade única tanto para quem busca o primeiro emprego quanto para quem deseja retornar ao mercado de trabalho. A iniciativa está sendo organizada com atenção especial pela Prefeitura.

“Por determinação do prefeito Léo Moraes, estamos atuando de forma incansável para que esse feirão seja um marco na vida de centenas de porto-velhenses. Reunimos mais de 400 parceiros, que estarão disponibilizando vagas de emprego e estágio. Esperamos todos nesse grande evento”, afirmou Paulo Moraes

FIQUE ATENTO AO FUNCIONAMENTO

Janaia Freitas orientou que não é necessário chegar de madrugada ao local A diretora do Sine Municipal, Janaia Freitas, orientou que não é necessário chegar de madrugada ao local, pois o atendimento será feito de forma organizada, com agendamentos e triagem dos cadastros no próprio dia do evento.

“Pedimos que a população não chegue de madrugada. Estamos organizando tudo para atender a todos com eficiência. Além disso, o feirão não é apenas para emprego — também teremos serviços de apoio ao empreendedorismo, como orientações para abertura de empresas e acesso a linhas de crédito”, explicou Janaia.

EMPREGADORES DE TODOS OS SETORES

Empresária Lucélia Santos está animada com o evento Empresas de diversos portes estarão presentes — desde pequenos empreendedores até grandes grupos empresariais. Um dos destaques será a Concessionária Nova 364, que oferecerá mais de 200 vagas de emprego.

“A Nova 364 estará presente com vagas para áreas administrativas, operacionais e outras. Nosso projeto prioriza a mão de obra local, e essa é uma excelente oportunidade para quem deseja integrar nossa equipe”, destacou Maurício Mendes, gerente administrativo da empresa.

A empresária Lucélia Santos, do setor educacional, também está animada com o evento e à procura de profissionais e estagiários das áreas de Pedagogia e Psicologia.

Concessionária Nova 364 oferecerá mais de 200 vagas de emprego, destacou Maurício Mendes, gerente administrativo da empresa “A prefeitura está proporcionando às empresas a chance de conhecer novos talentos. Estamos muito satisfeitos em participar de uma ação histórica como essa, que aproxima o setor produtivo da população”, disse Lucélia Santos.

INCLUSÃO GARANTIDA

A Prefeitura de Porto Velho também garantirá suporte completo para pessoas com deficiência (PcDs). Haverá intérpretes de Língua Brasileira de Sinais (Libras) no local para acompanhar as entrevistas e prestar todo o apoio necessário.

CADASTRO ANTECIPADO

Os interessados já podem realizar o cadastro prévio no site: https://feiraosine.portovelho.ro.gov.br

Texto:João Paulo Prudêncio

Fotos:José Carlos

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)