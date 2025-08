Prefeitura gera economia de milhões com reforma administrativa e medidas de austeridade

O princípio da economicidade — um dos pilares da boa gestão pública — tem ganhado destaque nas ações promovidas pela Prefeitura de Porto Velho desde a reforma administrativa sancionada em junho deste ano.

Com a reforma, a estrutura do Poder Executivo municipal foi enxugada: houve unificação de secretarias, reestruturação de cargos e modernização dos processos administrativos. O resultado foi uma máquina pública mais eficiente, com reflexos imediatos percebidos pela população.

“Nosso compromisso é desempenhar um trabalho responsável, comprometido e alinhado aos interesses da população. Por isso, estamos focados em tornar a máquina pública mais eficiente, econômica e produtiva para toda a sociedade”, destacou o prefeito Léo Moraes.

A economia gerada pela atual gestão é fruto de um planejamento rigoroso iniciado no começo de 2025, que envolveu o mapeamento de despesas com aluguéis de prédios, gastos com maquinário, combustível e materiais de expediente.

REDUÇÃO DE GASTO É EXPRESSIVA

Gastos com combustíveis caíram pela metade, mesmo com o aumento do preço do litro Um exemplo claro do impacto das medidas de austeridade está na antiga Secretaria Municipal de Obras (Semob), hoje Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra). Nos primeiros seis meses de 2025, a secretaria registrou despesa com combustível no valor de R$ 1.663.108,15, correspondente à quilometragem rodada de 94.985.934 km. Já no exercício de 2025, a despesa foi de R$ 1.659.664,34, com quilometragem total de 108.982.620 km. Os dados demonstram a adoção de medidas voltadas à austeridade fiscal e à ampliação da eficiência operacional da administração pública municipal.

Esse padrão se repetiu em outras secretarias e superintendências da Prefeitura de Porto Velho, onde os gastos com combustíveis caíram pela metade, mesmo com o aumento do preço do litro nos postos de gasolina.

Novas estratégias de gestão e contenção de gastos continuam em elaboração, com a expectativa de gerar ainda mais economia, direcionando recursos para áreas prioritárias como saúde, educação, saneamento básico e assistência social.

Contando com o apoio de parlamentares no Congresso Nacional e com o respaldo da Presidência da República, a Prefeitura segue promovendo transformações em diversas frentes. A gestão atual comprova que é possível reverter um histórico negativo e avançar em direção a uma Porto Velho mais justa, estruturada e com melhor qualidade de vida para todos.

