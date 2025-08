Jean Mendonça destina recursos para a compra de Van Zero KM em Alto Alegre dos Parecis

Atletas do município de Alto Alegre dos Parecis vão contar com uma van zero km. O recurso no valor de R$ 300 mil para a compra do veículo foi liberado por meio de emenda parlamentar pelo deputado Jean Mendonça (PL) e já está na conta da prefeitura que trabalha para agilizar o processo de aquisição do veículo. O deputado disse que o esporte amador é a única forma de lazer na grande maioria dos municípios, onde os finais de semana são marcados pelas famílias reunidas à beira do campo para vibrar com seus atletas.

"O futebol é um lazer para as famílias e um esporte para os jovens que integram as equipes de futebol amador", justificou. De acordo com o vereador Fatal da Saúde, jovens atletas, após uma semana exaustiva de trabalho, enfrentam longos caminhos para representar o município em competições esportivas. "Essa é a realidade do trabalhador", afirmou o vereador. Junto ao colega vereador Goiano do Supermercado, ambos parceiros do deputado Jean Mendonça, eles apresentaram essa demanda da comunidade local, sendo a voz dos desportistas perante o deputado.

Para o vereador Goiano do Supermercado, em municípios distantes dos grandes centros, o esporte, especialmente o futebol, representa mais do que lazer, é identidade, união familiar e esperança para a juventude. "Ver famílias inteiras torcendo nos campos é parte da nossa cultura", destacou Fatal da Saúde, enfatizando a importância desse recurso. O vereador Goiano do Supermercado acrescentou que essa conquista vai além do transporte.

"É a prova do compromisso do deputado Jean Mendonça com o desenvolvimento de Alto Alegre dos Parecis. Temos nele um amigo e parceiro", declarou, ressaltando ações anteriores em saúde, estradas, agricultura e eventos culturais. O prefeito Dena já mobilizou sua equipe para agilizar a licitação e colocar a van a serviço do esporte municipal o mais rápido possível. Ele afirmou que, com essa van, os atletas terão um apoio fundamental para conquistar muito mais do que troféus. "Eles vão conquistar respeito, oportunidades e o reconhecimento de que sua paixão pelo esporte realmente movimenta toda uma comunidade. O futuro do esporte municipal ganha um grande reforço", assegurou.

O empreendedor Evaldo Rocha destacou o poder transformador desse investimento. "Esta van zero quilômetro representa o reconhecimento do valor dos nossos atletas e um alicerce para o fortalecimento do esporte local", afirmou. Ele também destacou que a dura realidade da dedicação ao esporte amador, somada à rotina cansativa de trabalho e às longas distâncias, exigia uma solução. " A van será o suporte essencial para transportar não apenas jogadores, mas também sonhos, talentos e o orgulho de um município que investe no seu maior patrimônio: seu povo", concluiu

Texto: Carlos Henrique I Jornalista