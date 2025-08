Durante visita a Rondônia, o presidente Lula anunciará investimentos do Governo Federal no estado

Os recursos serão aplicados, prioritariamente, na área da saúde, com foco na ampliação do acesso a serviços essenciais e na melhoria da qualidade de vida da população. Todos os 52 municípios do estado inscreveram projetos. O Novo PAC Saúde vai destinar quase R$ 92 milhões para ampliar a capacidade de atendimento do SUS em Rondônia. Cenário político A visita de Lula ao estado, agendada para abril, foi adiada. Na ocasião, o presidente cancelou a agenda que cumpriria no Pará e em Rondônia para comparecer ao funeral do Papa Francisco, no Vaticano.