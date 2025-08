Alex Redano solicita pavimentação urgente da rua Estrada de Ferro Madeira-Mármore em Porto Velho

Com o compromisso de atender às demandas da população e melhorar a infraestrutura urbana da capital, o deputado estadual Alex Redano (Republicanos) apresentou indicação ao governo de Rondônia, com cópia ao Departamento de Estradas de Rodagens e Transportes (DER), solicitando a pavimentação asfáltica da Rua Estrada de Ferro Madeira-Mármore, localizada no km 5, com acesso pela Estrada do Santo Antônio, em Porto Velho.

A solicitação é fruto de reivindicações feitas por moradores da região, que convivem diariamente com os transtornos causados pela precariedade da via. Segundo relatos, a rua encontra-se em condições críticas, com buracos, lama em períodos chuvosos e poeira intensa na estiagem, o que dificulta o tráfego e coloca em risco a segurança de quem precisa passar pelo local.

“A Rua Estrada de Ferro Madeira-Mármore é a importante rota de acesso para diversos moradores e profissionais da região. Ela é utilizada por estudantes, servidores públicos, profissionais da saúde e famílias inteiras que dependem dessa via para trabalhar, estudar ou acessar serviços básicos. A pavimentação é uma necessidade urgente”, ressaltou o deputado Alex Redano. Além dos prejuízos à mobilidade urbana, a situação atual da via compromete a saúde pública, já que o acúmulo de poeira e lama afeta diretamente a qualidade de vida dos moradores.

A falta de pavimentação também prejudica o escoamento de água, contribuindo para alagamentos e danos estruturais nas residências próximas. Redano reforça que o investimento na pavimentação dessa rua representa mais do que melhoria no tráfego. Trata-se de uma medida que assegura dignidade, segurança e respeito à população. A pavimentação vai proporcionar maior conforto aos usuários da via, valorização dos imóveis da região e, principalmente, melhores condições de acesso a serviços públicos.

O parlamentar destaca ainda que o trecho solicitado, por sua localização estratégica, tem potencial de se tornar um corredor de mobilidade urbana mais eficiente. “Sabemos que Porto Velho ainda enfrenta muitos desafios na área de infraestrutura urbana. É por isso que estamos atentos às demandas das comunidades e vamos continuar cobrando ações concretas do Executivo Estadual e do DER para melhorar a realidade das pessoas”, finalizou Redano.

A indicação segue agora para análise do governo do estado e do DER, que poderão incluir a obra no planejamento orçamentário e operacional do órgão, atendendo assim uma demanda histórica da população daquela região de Porto Velho.

Texto: Mateus Andrade I Jornalista

Foto: Thyago Lorentz I Secom ALE/RO