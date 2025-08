6ª edição da Feira Livre Mulher do Norte acontece no espaço Multieventos do TRE-RO nesta sexta-feira (8)

Símbolo de empreendedorismo, criatividade e força na geração de renda para o público feminino, a 6ª edição da Feira Livre Mulher do Norte acontece nesta sexta-feira (8), no espaço Multieventos do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, localizado na Av. Presidente Dutra, nº 1889, bairro Olaria, região central de Porto Velho.

Com o tema Agosto Lilás - Vozes Diversas pelo fim da Violência Contra a Mulher, a feira idealizada pela Prefeitura de Porto Velho, através do Coordenadoria de Políticas Públicas para Mulheres (CPPM) contará com 30 expositoras e será realizada no período das 9h às 17h.

A exemplo das edições anteriores, a mulherada promete caprichar na qualidade e diversidade dos produtos, com objetivo de atrair a atenção dos visitantes e fazer bons negócios. Quem prestigiar o evento vai poder conferir de perto uma variedade de biojóias, artesanatos indígenas, moda, gastronomia regional e estética, entre tantos outros itens, todos confeccionados com muito carinho.

Participantes prometem caprichar na qualidade e diversidade dos produtos Pelo fato de as empreendedoras carregarem histórias de determinação, coragem, desafios e conquistas, a feira também acaba se tornando um ambiente de empoderamento, independência e superação para as mulheres, sendo que muitas delas lutam sozinhas para manter a casa e os filhos.

O prefeito Léo Moraes reafirma o seu compromisso de continuar trabalhando pelo fortalecimento das políticas públicas que fomentem o empreendedorismo e promovam o protagonismo feminino, com foco na autonomia, desenvolvimento econômico e, principalmente, na dignidade das mulheres.

SERVIÇO:

Evento:6ª Edição da Feira Livre Mulher do Norte

Data:08 de agosto de 2025 (sexta-feira)

Horário:das 9h às 17h

Local:Espaço Multieventos - Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (TRE-RO)

Endereço:Av. Presidente Dutra, nº 1889 - Bairro Olaria

Tema:Agosto Lilás - Vozes Diversas pelo fim da Violência Contra a Mulher.



Texto:Augusto Soares

Foto:José Carlos

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)