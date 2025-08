Sine Municipal reforça importância de um bom currículo para conquistar vagas

A Prefeitura de Porto Velho, por meio do Sine Municipal, reforça a importância de um currículo bem elaborado como ferramenta essencial na busca por oportunidades no mercado de trabalho. Em especial, diante da realização do 1º Feirão do Emprego e Empreendedorismo, o órgão tem intensificado as orientações gratuitas voltadas à população, com foco na elaboração e revisão de currículos.

De acordo com a gerente de Recursos Humanos do Sine Municipal, Karilene Almeida, o currículo é o primeiro contato entre o candidato e o empregador, e deve ser tratado como um verdadeiro cartão de visitas. “Um currículo bem estruturado aumenta significativamente as chances de o candidato ser chamado para uma entrevista. Informações organizadas, linguagem adequada e dados atualizados são pontos fundamentais que transmitem profissionalismo e comprometimento”, explicou.

Como parte do compromisso da Prefeitura com a empregabilidade e o fortalecimento da mão de obra local, o Sine oferece atendimento personalizado e gratuito para quem deseja revisar ou montar seu currículo do zero. O serviço é oferecido na própria unidade do Sine e é voltado especialmente àqueles que pretendem participar do Feirão do Emprego, evento que promete reunir mais de mil oportunidades em diversas áreas.

O Sine Municipal também orienta sobre boas práticas para montar um currículo atrativo e eficaz:

Use modelo simples e organizado, com fontes legíveis. Áreas criativas podem adotar formatos mais visuais, mas, no geral, o modelo tradicional é o mais indicado.

Estruture bem as seções: dados pessoais (sem RG, CPF ou foto), objetivo profissional, formação, experiências, cursos complementares e competências.

Limite o currículo a no máximo duas páginas, destacando o que é mais relevante.

Mesmo quem ainda não tem experiência formal pode incluir estágios, voluntariado e habilidades técnicas ou comportamentais.

Adapte o currículo para cada vaga, destacando experiências e cursos mais adequados.

Prefira o envio em formato PDF, e revise sempre para evitar erros de português.

ORIENTAÇÕES GRATUITAS

Quem desejar auxílio para montar ou revisar o currículo pode procurar o Sine Municipal, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30. O atendimento é gratuito e voltado a todos que buscam se posicionar melhor no mercado de trabalho, especialmente os que irão participar do Feirão do Emprego, que acontece no próximo dia 11 de agosto, no Ginásio Eduardo Lima e Silva (Dudu), com mais de mil vagas ofertadas e foco na inclusão social e produtiva.

Texto:Sine Municipal/Augusto Soares

Foto:Leandro Morais

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)