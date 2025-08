Prefeitura realiza limpeza, patrolamento e encascalhamento de vias no bairro Conceição

Fernanda Cunha da Silva, moradora do bairro Conceição há quase 50 anos, acompanha com atenção o vai e vem das máquinas na rua Capitão Silva. Para ela, o momento é de gratidão. “Fico muito feliz em ver essas ruas sendo cuidadas. Moro aqui há décadas e sei o quanto essa região precisava dessa atenção. É gratificante ver a mudança acontecendo”, afirmou emocionada.

A transformação comentada por Fernanda faz parte do trabalho da Prefeitura de Porto Velho, que, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), está promovendo melhorias viárias no bairro Conceição. As equipes atuam com serviços de limpeza, patrolamento e encascalhamento em três importantes vias: rua Capitão Silva, travessa Alvarado e Beco São Jorge.

Serviços ajudam no escoamento da água das chuvas e evitam alagamentos As ruas atendidas fazem ligação com a avenida Campos Sales, uma das principais rotas de circulação do bairro, e estavam em situação crítica, com acúmulo de entulho e dificuldades de acesso para veículos e pedestres. Com a intervenção da Seinfra, a mobilidade urbana foi significativamente melhorada, trazendo mais segurança, conforto e qualidade de vida aos moradores.

A ação integra o cronograma de manutenção contínua executado pela Prefeitura, com foco nas comunidades que mais necessitam de estrutura e atenção. Além de facilitar o tráfego, os serviços ajudam no escoamento da água das chuvas e evitam alagamentos, além de proporcionar um ambiente mais limpo e saudável, livre de lixo e entulhos.

A Prefeitura de Porto Velho segue com equipes em campo, atendendo demandas da população e reforçando seu compromisso com a infraestrutura e o bem-estar da população.

Texto:Thaís Alves

Foto:Thaís Alves

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)