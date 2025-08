Deputado Nim Barroso e vereador Francivan acompanham de perto o avanço da agricultura familiar em Mirante da Serra

O deputado estadual Nim Barroso, ao lado do vereador Francivan, realizou uma importante visita às comunidades da Linha 62 linha 74 dentre outras comunidades na zona rural de Mirante da Serra, onde esteve reunido com agricultores e representantes das associações locais.



O parlamentar ouviu relatos dos próprios agricultores, que testemunharam os avanços gerados pelos equipamentos já em funcionamento.



As associações rurais têm sido grandes aliadas no desenvolvimento do município, promovendo a união dos produtores, o acesso a políticas públicas e a valorização da agricultura familiar que é a base da economia local. Investir no campo é investir em progresso, geração de renda e qualidade de vida para centenas de famílias.



“É emocionante ver os frutos do nosso trabalho chegando na ponta, transformando realidades. Valorizar o agricultor é garantir desenvolvimento com justiça social e dignidade para quem produz o alimento que chega à nossa mesa”, afirmou o deputado Nim Barroso.



Com compromisso e presença constante, Nim Barroso segue trabalhando pelo fortalecimento da zona rural e pelo desenvolvimento de Rondônia!







Texto e foto: Assessoria Parlamentar