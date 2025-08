Deputado Delegado Camargo cobra transparência nas ações de combate às queimadas em Rondônia

A iniciativa visa fiscalizar e acompanhar as estratégias utilizadas para prevenir incêndios florestais e queimadas descontroladas, especialmente no período de estiagem, quando o problema se agrava e causa impactos ambientais, econômicos e à saúde pública.



Entre os pontos solicitados, o parlamentar requer o envio do plano de ações e estratégias do governo, informações sobre monitoramento ativo de focos, campanhas de conscientização realizadas, medidas de apoio a agricultores para alternativas sustentáveis, parcerias com órgãos como o Ibama e ONGs, além de dados sobre os recursos financeiros investidos e seus resultados.



Delegado Camargo destacou que o aumento das queimadas provoca degradação ambiental, poluição do ar, perda de biodiversidade e prejudica diretamente a população, especialmente crianças e idosos, mais vulneráveis a doenças respiratórias. “Precisamos de transparência e eficiência. Só com informações claras poderemos propor políticas públicas realmente eficazes para proteger nosso meio ambiente e a saúde da população”, afirmou.



A cobrança reforça o compromisso do parlamentar em fiscalizar as ações do Poder Executivo e buscar soluções que unam preservação ambiental e qualidade de vida para os rondonienses.





Texto: Welik Soares | Assessoria Parlamentar

Foto: Assessoria Parlamentar