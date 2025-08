Indicação do deputado Jean Oliveira garante melhorias na Linha 208, importante via da Zona da Mata

Graças à indicação do deputado estadual e líder do Governo na Assembleia Legislativa, Jean Oliveira (MDB), o governo de Rondônia iniciou, na última segunda-feira (28), os serviços de recuperação e melhorias na Rodovia-492 (Linha 208), no trecho que liga o distrito de Nova Estrela, em Rolim de Moura, ao entroncamento com a RO-491, no município de São Felipe d’Oeste, totalizando 18,6 km de extensão.



A ação atende a uma demanda histórica da população da Zona da Mata e tem como objetivo garantir melhores condições de trafegabilidade e impulsionar o escoamento da produção agrícola e pecuária, fortalecendo a economia regional.



O deputado Jean Oliveira reforçou que os serviços são resultado do compromisso com os municípios da Zona da Mata e da boa articulação com o governo de Rondônia. “Essa rodovia é estratégica para a produção e a logística da nossa região. Fico feliz em ver nossa indicação sendo atendida e os trabalhos sendo executados com seriedade pela equipe do DER. Seguiremos acompanhando de perto cada etapa das obras. Obrigado, governador coronel Marcos Rocha, por atender à minha indicação”, afirmou o parlamentar.



Foto: Reprodução/ALE-RO Serviços de recuperação e melhorias na Rodovia-492 (Linha 208)



De acordo com o chefe da 5ª Residência Regional do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO), Nilson Oliveira, a intervenção é essencial para a segurança de quem utiliza a via. “Entre os serviços realizados estão a limpeza lateral da pista, drenagem com desobstrução de manilhas e bueiros, construção de descidas d’água, patrolamento e encascalhamento dos pontos específicos da rodovia. Além disso, estamos removendo pedras que há mais de 40 anos causavam acidentes e prejuízos aos motoristas. Agora, com a atuação do DER, que atendeu à solicitação do deputado Jean Oliveira, a trafegabilidade será muito mais segura e eficiente”, destacou.



A recuperação da RO-492 representa mais um avanço concreto promovido por meio do trabalho de Jean Oliveira em parceria com o governo do estado, beneficiando diretamente produtores, transportadores e toda a população que depende da rodovia.



Texto e foto: Assessoria parlamentar