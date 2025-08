Após o recesso parlamentar, Laerte Gomes intensifica foco no atendimento às demandas da população

A Assembleia Legislativa de Rondônia retomou suas atividades na terça-feira, (5). Este retorno marca o início de uma nova fase para os representantes eleitos e, especialmente, para o deputado Laerte Gomes (PSD), que reinicia seu trabalho legislativo com a missão de continuar representando os interesses da população rondoniense.



Laerte Gomes expressou sua satisfação com a volta das atividades parlamentares, enfatizando que sua principal motivação é a melhoria da qualidade de vida da população.

"Tivemos uma terça-feira produtiva, retornamos às nossas atividades parlamentares na assembleia legislativa com muitas visitas ao nosso gabinete e muito trabalho pela frente", afirmou. Estou à disposição da população para ouvir suas demandas e trabalhar incansavelmente em busca de soluções para as questões que afetam a todos nós. 'Hoje recebemos nossos prefeitos, vereadores e lideranças', nossos grandes parceiros nesse trabalho de compromisso com Rondônia e com o nosso povo", afirmou o deputado.

"O governador, fez questão de estar presente na nossa casa de leis para marcar o reinício dos trabalhos legislativos após o recesso. Nossos agradecimentos ao governador, Cel. Marcos Rocha, que esteve presente na nossa casa de leis, participando do reinício dos trabalhos legislativos", completou Laerte.

Texto: Edilson Neves | Jornalista

Foto: Thyago Lorentz I Secom ALE/RO