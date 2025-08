Solicitação do deputado Alan Queiroz visa resolver problemas de drenagem na zona rural de Porto Velho

O deputado estadual Alan Queiroz (Podemos) solicitou ao governo de Rondônia a instalação de 30 manilhas de concreto na Linha 01, no distrito de Rio Pardo, zona rural de Porto Velho. O pedido foi encaminhado a partir de demanda apresentada pelo vereador Dr. Júnior Queiroz (Republicanos), com o objetivo de resolver os graves problemas de drenagem da via e garantir condições adequadas de trafegabilidade para os moradores da região.



A Linha 01 enfrenta constantes dificuldades, especialmente durante o período chuvoso. A ausência de um sistema de drenagem eficiente tem causado atoleiros, buracos, erosões e poças d’água, comprometendo o deslocamento de veículos, o acesso a residências e o escoamento da produção agrícola. A proposta encaminhada prevê a instalação de manilhas de concreto de 1x1 metro, como forma de melhorar o escoamento da água e recuperar a funcionalidade da estrada.



A demanda foi formalizada junto à Assembleia Legislativa e encaminhada pelo deputado ao Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e à Casa Civil do governo de Rondônia. Em resposta, o executivo estadual esclareceu que a Linha 01 não integra a malha viária sob responsabilidade do DER e, por isso, qualquer obra na região depende de convênio entre o município de Porto Velho e o estado, mediante solicitação formal da Prefeitura.



O parlamentar destaca a importância da atuação conjunta para resolver os problemas que afetam a vida da população. “Estamos tratando de uma necessidade urgente e legítima da população de Rio Pardo. Para isso, trabalhar em conjunto é uma forma de facilitar e agilizar a resolução dos problemas. Nosso mandato está comprometido com as comunidades rurais e continuará cobrando soluções concretas para a infraestrutura local”, afirmou.



A resposta do governo evidencia a necessidade de articulação entre as esferas municipais e estaduais para que obras em vias fora da malha estadual sejam viabilizadas. Diante disso, tanto o deputado Alan Queiroz quanto o vereador Dr. Júnior Queiroz seguem atuando para que o município formalize a solicitação, abrindo caminho para a parceria com o estado.





Texto: Jorge Fernando | Jornalista

Foto: DER - RO