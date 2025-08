Voto de Repúdio a Lula é aprovado na Alero após propositura do Deputado Delegado Camargo

A iniciativa, segundo o parlamentar, é uma resposta a atos e decisões do governo federal que, em sua avaliação, têm comprometido áreas essenciais à população brasileira, como saúde, educação, previdência social e relações internacionais.



No documento, Delegado Camargo denuncia o corte de R$ 4,4 bilhões no orçamento da saúde, medida que, segundo ele, ameaça o funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) e representa um grave retrocesso no cumprimento do direito constitucional à saúde.



Outro ponto abordado é a redução de R$ 42,3 bilhões na educação para os próximos cinco anos, o que afetará desde a aquisição de livros escolares até investimentos no ensino básico, técnico e superior. Para o parlamentar, a medida compromete o futuro de milhões de estudantes e desvaloriza os profissionais da educação.



O deputado também citou denúncias de fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que podem ultrapassar R$ 2,1 bilhões, atingindo aposentados e pensionistas sem autorização para descontos em seus benefícios.



No campo da política externa, Camargo criticou declarações do presidente que, segundo ele, minimizaram a gravidade do Holocausto, provocando repercussões negativas e desgaste à imagem diplomática do Brasil. O parlamentar ainda apontou o enfraquecimento das relações bilaterais com os Estados Unidos, um dos principais parceiros comerciais do país, o que pode prejudicar investimentos e o desenvolvimento econômico.



“Esse governo é guiado pela ideologia socialista, e não pelo interesse do povo. Ataca nossos valores, enfraquece nossa economia e coloca em risco a imagem do Brasil no cenário internacional. Meu papel é denunciar e me posicionar contra tudo que comprometa o futuro da nossa nação”, afirmou Delegado Camargo.



Para o deputado, a aprovação do Voto de Repúdio é um recado claro de que Rondônia não compactua com medidas e declarações que prejudiquem o país. “Trata-se de um posicionamento firme contra decisões que impactam diretamente a vida de milhões de brasileiros e colocam em risco o nosso futuro”, concluiu.







Texto e foto: Assessoria Parlamentar