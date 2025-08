Presidente Alex Redano comanda sessão de reabertura das atividades parlamentares do segundo semestre de 2025

No retorno dos trabalhos no plenário da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), na terça-feira (5), o presidente da Alero, deputado Alex Redano (União Brasil), comandou a sessão ordinária que marca a reabertura oficial das atividades parlamentares em plenário do segundo semestre de 2025.

Após o recesso parlamentar do mês de julho, os parlamentares, com a presença do governador Marcos Rocha (União Brasil) e outras autoridades, participaram da coletiva de imprensa, seguida pela primeira sessão ordinária deste período.

Foto: Reprodução/ALE-RO Entrevista coletiva concedida antes da sessão (Fotos: Edilson neves)



Na fala do presidente da casa, em um determinado momento, o presidente disse o seguinte: "os 24 deputados, dessa casa, cada um tem a sua função, cada um tem o seu pensamento, mas aqui sempre é debatido com muito diálogo e sempre de forma muito democrática. Então, Governador, quero agradecer essa parceria com a Assembleia Legislativa, parabenizá-los, parabenizá-lo por vários e vários projetos que chegam a essa Casa, projetos esses que beneficiam diretamente a nossa população. Aprovamos, neste primeiro semestre, vários projetos de infraestrutura, de melhoria das estradas, melhorias na educação, aprovamos aqui a habilitação social, que será um grande marco da nossa Secretaria de Assistência Social e do nosso Departamento de Trânsito, o DETRAN, que será um projeto grandioso, porém, precisamos avançar em algumas pautas".

O presidente falou ainda sobre a questão ambiental. "Nós precisamos ter um cuidado muito grande com as questões ambientais, governador. Hoje, existem políticas públicas, a nível Brasil, que estão prejudicando o nosso país, principalmente com embargos, esta questão, uma fiscalização predatória na parte ambiental é prejudicial ao nosso Estado, mas o nosso Estado, ele é um Estado próspero. Hoje, perdemos somente pra Santa Catarina, na questão de empregos. Estamos no segundo lugar no índice do desemprego", disse o chefe do legislativo.

Assim como ocorreu no primeiro semestre, a expectativa do presidente é que, no segundo, a pauta de projetos seja zerada até o encerramento das atividades parlamentares no plenário.

“É importante ressaltar que a Alero é uma das assembleias mais produtivas do Brasil. Algumas assembleias realizam apenas uma sessão plenária por semana, enquanto a nossa mantém as três sessões regulares, adaptando-se ao calendário e feriados. Cumpriremos todas as sessões e o cronograma orçamentário, com a abertura do prazo para apresentação de emendas parlamentares a partir de outubro. Continuaremos trabalhando com seriedade e aprovando projetos importantes para o estado”, finalizou.

Texto e fotos: Edilson Neves | Jornalista