Prefeitura intensifica sinalização viária nos distritos de Porto Velho

A Prefeitura de Porto Velho está promovendo melhorias significativas na infraestrutura viária dos distritos de Extrema, Nova Califórnia e Vista Alegre. Por meio da Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade (Semtran), está em andamento a instalação de novas placas de sinalização de trânsito, iniciativa que segue ao longo desta semana.

O trabalho é realizado com equipes e veículos próprios da Semtran e tem como objetivo principal orientar condutores e pedestres, garantindo um trânsito mais seguro e fluido nas regiões atendidas. A sinalização é um dos pilares da segurança viária, pois comunica com clareza as regras que devem ser respeitadas nas vias urbanas e rurais.

Equipes atuam em pontos estratégicos Para o secretário da Semtran, Iremar Torres, esse trabalho tem efeito direto na prevenção de acidentes. “As placas regulamentam o trânsito, alertam sobre riscos e contribuem para que motoristas e pedestres possam tomar decisões com mais segurança. Estamos reforçando esse cuidado também nos distritos, pois a segurança no trânsito precisa ser para todos, sem distinção de região.”

As equipes atuam em pontos estratégicos, instalando sinalizações que indicam preferenciais, limites de velocidade, paradas obrigatórias, áreas escolares, entre outras informações importantes para a disciplina da circulação.

O prefeito Léo Moraes destacou o compromisso da gestão em levar ações efetivas de mobilidade urbana para além da área central de Porto Velho. “Nosso foco principal é a proteção da vida. Investir em sinalização é investir em prevenção. Queremos que o trânsito seja mais seguro, tanto na capital quanto nos distritos, porque cada vida importa”, afirmou.

