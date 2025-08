Pedro Fernandes garante avanços em obras viárias que beneficiam Cujubim, Machadinho e Ariquemes

O deputado estadual Pedro Fernandes (PRD) esteve no Departamento de Estradas de Rodagem (DER) para reforçar demandas históricas de infraestrutura no Vale do Jamari e garantir que as obras tão esperadas saiam do papel. Um dos principais avanços diz respeito à pavimentação dos 1.100 metros da saída de Cujubim, sentido Machadinho D’Oeste, nas proximidades da Praça Flor da Paineira. A poeira constante que tanto prejudica a saúde dos moradores tem os dias contados.



De acordo com o diretor-geral do DER, coronel Éder, a análise técnica do solo já foi realizada e as obras devem ser iniciadas até setembro. Para Pedro Fernandes, trata-se de uma conquista que representa dignidade, segurança e mais qualidade de vida para quem vive e transita pela região.



Além disso, o deputado também cobrou celeridade na contratação da empresa responsável pela elaboração do projeto de asfaltamento da RO-205, que liga Cujubim a Machadinho. A boa notícia é que o processo já está em tramitação na Superintendência de Licitações (SUPEL), aguardando apenas os trâmites finais para a abertura da licitação.



Outro importante avanço é em relação à tão aguardada ponte sobre o Rio Cujubim, que se encontra em estágio avançado de contratação. A estrutura será fundamental para garantir mais integração, mobilidade e desenvolvimento econômico para o município e toda a região.



Durante a visita, Pedro Fernandes também exigiu providências para os buracos da RO-257, que liga Ariquemes ao distrito de Quinto BEC. Em resposta, o DER se comprometeu a iniciar as ações de tapa-buraco nos próximos dias, atendendo a uma demanda antiga da população local.



“O povo do Vale do Jamari pode ter certeza de que vamos continuar fiscalizando, cobrando e garantindo que os compromissos assumidos com a população se tornem realidade. O desenvolvimento da nossa região passa por estradas seguras, trafegáveis e dignas”, afirmou o deputado Pedro Fernandes.







Texto: Ivan Lara | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar