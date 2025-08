Assembleia reinicia trabalhos legislativos com presença do governador e destaque para harmonia entre poderes

Nesta terça-feira (5), a Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) retomou oficialmente os trabalhos após o recesso parlamentar. A sessão ordinária foi aberta pelo presidente da Casa, deputado Alex Redano (Republicanos), e transformada em Comissão Geral para receber o governador de Rondônia, coronel Marcos Rocha (União Brasil).

Durante a solenidade, o presidente da Alero destacou o espírito democrático e o bom relacionamento institucional entre os Poderes. “Nossos poderes são independentes e, ao mesmo tempo, harmônicos. Aqui em Rondônia vivemos um tempo de paz. As discussões são acaloradas, sim, pois somos 24 deputados com pensamentos distintos, mas tudo é debatido com muito diálogo e de forma democrática”, afirmou Redano.

Foto: Reprodução/ALE-RO Presidente da Alero e governador destacaram harmonia entre os poderes (Foto: Thyago Lorentz | Secom ALE/RO)



O parlamentar também fez um balanço das ações do primeiro semestre, ressaltando projetos voltados à infraestrutura, melhorias nas estradas, avanços na educação, além da criação da Habilitação Social, considerada um marco conjunto entre a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (Seas) e o Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia (Detran/RO). Redano alertou, ainda, para a necessidade de atenção às pautas ambientais. Para ele, o estado perde com a chamada “fiscalização predatória”. “Nosso estado tem um povo trabalhador, é próspero. Rondônia está entre os que mais crescem no país”, disse.

O governador coronel Marcos Rocha, em sua mensagem, reforçou o crescimento econômico de Rondônia, além dos esforços da gestão para fortalecer áreas essenciais. “Estamos trabalhando com dedicação para que a saúde aconteça, a educação se aprimore, a segurança se fortaleça e a nossa infraestrutura avance. Rondônia é um estado triplo A”, disse, destacando a alta capacidade de pagamento e liquidez fiscal.

Rocha também apontou que o desenvolvimento estadual só é possível graças ao diálogo entre as instituições. “Mas eu quero dizer que todo esse desenvolvimento não seria possível se não fosse o trabalho harmônico com a Alero, o Tribunal de Justiça, a Defensoria Pública e o Ministério Público. Se não fosse a harmonia de todos, não seria possível esse trabalho.”

Ao final, a Comissão Geral foi encerrada para a continuidade da sessão ordinária de discussões e votações de projetos.

As sessões ordinárias acontecem às terças-feiras, às 15h, e às quartas-feiras, às 9h. A população pode acompanhar as sessões presencialmente, ou pelo canal da TV Assembleia, 7.2, ou ainda pelo canal no YouTube .

Texto: Ivanete Damasceno | Jornalista Secom ALE/RO

Foto: Thyago Lorentz | Secom ALE/RO