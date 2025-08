Comissão realiza audiência com ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência da República

A Comissão de Comunicação da Câmara dos Deputados promove, nesta quarta-feira (6), audiência pública para discutir as ações da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, com a presença do ministro da pasta, Sidônio Palmeira.

O debate atende a pedido dos deputados Marcel van Hattem (Novo-RS) e Gustavo Gayer (PL-GO).

O debate será realizado a partir das 14 horas, no plenário 11.