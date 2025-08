Deputado Delegado Camargo solicita reforço de policiamento em bairros de Ariquemes

O deputado estadual Delegado Camargo apresentou a Indicação n.º 13741/25 ao Governo do Estado, solicitando a intensificação do policiamento ostensivo nos bairros Entre Rios, Sol Nascente, Jardim Felicidade e Zona Sul, em Ariquemes.



Segundo o parlamentar, a medida é necessária diante do aumento da criminalidade e da sensação de insegurança relatada por moradores dessas regiões. O reforço policial, afirma Camargo, contribuirá para a prevenção e repressão de crimes, garantindo mais tranquilidade à população.



“Segurança pública se faz com presença, prevenção e resposta rápida. Esses bairros precisam de atenção especial para podermos devolver à comunidade a paz e a confiança no poder público”, ressaltou.



A proposta busca ampliar o patrulhamento, aumentar a sensação de segurança e promover a paz social, fortalecendo o compromisso com a proteção da vida e do patrimônio dos cidadãos de Ariquemes.







Texto: Welik Soares | Assessoria Parlamentar

Foto: Assessoria Parlamentar