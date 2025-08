Pontes são entregues em Monte Negro com emenda de quase R$ 1 milhão do deputado Delegado Lucas

A mobilidade rural e o escoamento da produção agrícola ganharam um importante reforço em Monte Negro. Isso porque o município recebeu, no mês de julho, duas novas pontes construídas com recursos provenientes de emenda parlamentar do deputado estadual Delegado Lucas (PP), totalizando quase R$ 1 milhão em investimentos.



As estruturas entregues ficam localizadas na Linha C-10, sobre os rios Apartamento e Santa Helena, onde tem circulação contínua de produtores rurais.



Segundo o deputado, a ação representa mais uma conquista fruto do trabalho em conjunto com o poder municipal e lideranças locais. “Essas pontes vão facilitar diretamente a vida de quem depende da estrada para produzir, transportar e ter acesso aos serviços. É uma entrega concreta que melhora a infraestrutura rural e dá mais dignidade à população do campo”, destacou Lucas, durante a entrega oficial das obras.



Foto: Reprodução/ALE-RO Estruturas foram construídas sobre os rios Apartamento e Santa Helena (Foto: Fernando Mendes | Assessoria Parlamentar)



Além da emenda destinada especificamente para a construção das pontes, a obra também utilizou uma pá-carregadeira adquirida com outro recurso do mandato do deputado, no valor de R$ 1 milhão, e contou com o apoio do Governo de Rondônia, que cedeu rolo compactador por meio do Departamento de Estradas de Rodagem (DER).



O prefeito de Monte Negro, Ivair Fernandes (PSD), destacou o apoio de emenda parlamentar para um crescimento constante da cidade. “Além dessas pontes, nosso município tem recebido diversos investimentos por meio do deputado Lucas, como equipamentos agrícolas, veículos e infraestrutura”, afirmou.



Já o vereador Pedrão Cabeleireiro (PP), autor da solicitação das obras, também celebrou o resultado. “Essas pontes construídas na Linha C-10 são fundamentais para a nossa zona rural, que há anos aguardava por essa melhoria. Com elas, garantimos acesso seguro aos produtores, às famílias e aos transportes escolares”, disse.







Texto: Assessoria Parlamentar

Foto: Fernando Mendes | Assessoria Parlamentar