Deputada Dra. Taíssa visita Instituto PREVIVA e conhece trabalho acolhedor no tratamento do câncer em Ariquemes

Na quarta-feira (30), durante agenda no município de Ariquemes, a deputada estadual Dra. Taíssa Sousa (Podemos) realizou uma visita ao Instituto PREVIVA, onde teve a oportunidade de conhecer de perto o trabalho acolhedor desenvolvido com pacientes em tratamento contra o câncer.



A instituição tem se destacado pelo atendimento humanizado, oferecendo apoio emocional, social e orientação às pessoas que enfrentam a dura realidade do diagnóstico oncológico. No local, a deputada foi recebida por profissionais engajados e sensibilizados com a causa, que apresentaram os projetos e ações voltadas ao bem-estar dos pacientes e de suas famílias.



“É inspirador ver o cuidado e o carinho com que cada pessoa é tratada aqui. O PREVIVA é um verdadeiro exemplo de como o acolhimento faz toda a diferença no processo de recuperação”, destacou Dra. Taíssa.



Além da escuta ativa às demandas da equipe, a parlamentar reafirmou seu compromisso com a saúde pública e com o fortalecimento de iniciativas que promovem dignidade, esperança e qualidade de vida para os pacientes. A visita também reforça a importância de apoiar instituições que atuam com amor e empatia em momentos tão delicados da vida das pessoas.







Texto: Geiciany Gonçalves | Assessoria Parlamentar

Foto: Assessoria Parlamentar