Alex Redano solicita com urgência patrolamento da RO-457 no Travessão B-40 Norte em Ariquemes

O presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, deputado Alex Redano (Republicanos), apresentou uma indicação ao governo do estado, com cópia ao Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), solicitando em caráter de urgência o serviço de patrolamento na RO-457, mais conhecida como Travessão B-40 Norte, no trecho entre a Linha C-65 até a Linha C-75.



A demanda foi apresentada ao parlamentar pelo vereador Thiago Viola, que relatou as constantes dificuldades enfrentadas pelos moradores da região, especialmente durante o período chuvoso. Segundo ele, a precariedade da estrada tem comprometido seriamente o escoamento da produção agrícola, além de prejudicar o transporte escolar e o acesso a serviços de saúde, como o deslocamento de ambulâncias.



“Essa é uma reivindicação justa da população. Precisamos garantir que as estradas estejam em boas condições para assegurar dignidade e desenvolvimento às famílias que vivem no campo. Estamos confiantes de que o DER dará a devida atenção a esse pedido”, destacou Redano.



O parlamentar reforçou que estradas trafegáveis representam muito mais do que acesso. Elas significam segurança, desenvolvimento, integração e qualidade de vida para quem vive no interior. “Investir em infraestrutura rural é garantir que o agricultor possa escoar sua produção com menos custo e mais eficiência, que as crianças possam ir à escola com segurança e que a população tenha acesso a serviços básicos. É também valorizar quem ajuda a sustentar a economia do nosso estado”, completou.





Texto Mateus Andrade | Jornalista

Foto: Rafael Oliveira | Secom ALE/RO