Deputado Alex Redano solicita Programa Rondônia Cidadã para atender população de Ouro Preto do Oeste

O presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, deputado Alex Redano (Republicanos), apresentou uma indicação ao Governo do Estado, com cópia à Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (SEAS), solicitando a realização do programa Rondônia Cidadã no município de Ouro Preto do Oeste.



O pedido surgiu após relatos da população local sobre as dificuldades enfrentadas para a emissão e renovação da Carteira de Identidade (RG). De acordo com informações recebidas pelo parlamentar, muitos moradores não conseguem agendar o serviço pela internet e têm sido obrigados a se deslocar até cidades vizinhas, como Vale do Paraíso e Teixeirópolis, para obter atendimento.



“Essa situação gera transtornos, aumenta os gastos das famílias e, infelizmente, acaba excluindo muitas pessoas especialmente as mais vulneráveis do acesso a esse serviço essencial. O Rondônia Cidadã é uma forma eficaz de levar dignidade e cidadania às pessoas que mais precisam”, destacou Alex Redano.



A solicitação atende a um pedido do vereador Rondon Ferreira Rezende Ferreirinha, que tem acompanhado de perto as demandas da população de Ouro Preto do Oeste e levou a situação ao conhecimento do deputado.



O programa Rondônia Cidadã, coordenado pela SEAS, leva aos municípios diversos serviços gratuitos como emissão de documentos, atendimento na área da saúde, assistência social, orientação jurídica, entre outros, com foco em atender especialmente pessoas em situação de vulnerabilidade.



Nosso mandato tem o compromisso de estar presente onde há necessidade. Essa é mais uma ação para facilitar a vida do cidadão e garantir o acesso a direitos básicos. Pontuou o Presidente Alex Redano.









