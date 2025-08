Cláudia de Jesus se reúne com vereadores e lideranças do Vale do Anari para discutir situação dos laticínios

A deputada estadual Cláudia de Jesus (PT), que preside a Comissão de Agropecuária e Política Rural (CAPR) da Assembleia Legislativa de Rondônia, se reuniu com vereadores e lideranças do município de Vale do Anari para tratar da situação enfrentada pelos produtores de leite da região.



Participaram do encontro os vereadores Orlando Tropeiro, Márcio do Vale, Romildo Lemos, Romário Ferreira, além do presidente da Associação Rural do Vale do Anari (ARVA), Tiago Lemos.



A principal pauta discutida foi os acordos adotados pelas indústrias de laticínios, que têm gerado dificuldades para os produtores locais na venda do leite. Após receberem diversas reivindicações de agricultores, os vereadores procuraram o Legislativo estadual em busca de apoio para mediar a situação.



Cláudia de Jesus reafirmou o papel da comissão que preside na defesa da agricultura familiar e destacou que medidas estão sendo estudadas para garantir que os produtores tenham acesso a preços justos e que a comercialização ocorra respeitando a legislação vigente.



“Nossa missão é defender quem está na ponta, trabalhando todos oas dias para alimentar o povo de Rondônia”, afirmou a deputada.

Texto e foto: Fabricia Lopes I Jornalista