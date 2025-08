Dra. Taíssa cumpre agenda em Urupá e reforça parceria com a gestão municipal

Na quinta-feira (31), a deputada estadual Dra. Taíssa (Podemos) esteve no município de Urupá para cumprir uma agenda institucional, reforçando seu compromisso com os municípios do interior de Rondônia. A parlamentar foi recebida no gabinete do prefeito Ezequiel Saldanha, onde tratou de pautas prioritárias para a cidade, como infraestrutura, saúde e fortalecimento da economia local. O encontro reafirmou a parceria entre o mandato da deputada e a gestão municipal, em busca de investimentos e melhorias concretas para a população.

Em seguida, a parlamentar se reuniu com o vice-prefeito Jacaré em sua residência, em um momento de diálogo e acolhimento, reafirmando o compromisso de ouvir as lideranças locais e manter o mandato próximo da realidade dos cidadãos. “Esses encontros são fundamentais para construirmos soluções eficazes para quem mais precisa. Nosso trabalho é guiado pelo diálogo e pela escuta. É o recurso do povo, voltando para o povo”, declarou a deputada.

A agenda institucional de Dra. Taíssa em Urupá demonstra o empenho em atuar de forma presente e participativa nos municípios, promovendo ações que gerem impacto direto na vida das pessoas.

Texto: Geiciany Gonçalves | Assessoria Parlamentar

Foto: Assessoria parlamentar