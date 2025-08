Eyder Brasil garante prorrogação de benefício a policiais militares que atuam nos Colégios Tiradentes

O deputado estadual Eyder Brasil (PL) garantiu junto à Secretaria de Estado da Educação (Seduc) a prorrogação, até o final de 2025, do atual percentual remunerado aos policiais militares da reserva que atuam nos 13 Colégios Tiradentes da Polícia Militar de Rondônia. Com isso, cerca de 100 policiais continuam recebendo 52,8% dos vencimentos integrais, mesmo com a sinalização de que haveria uma redução nos valores pagos.

A medida é considerada essencial para manter a presença dos militares nos colégios, que enfrentam atualmente falta de efetivo e ainda aguardam abertura de edital para novas convocações. Segundo Eyder, a atuação dos policiais nas escolas vai além da segurança: “Eles são fundamentais para a disciplina, o ambiente escolar e a formação cívica dos alunos. A manutenção desses profissionais é um compromisso com a qualidade da educação e com a tranquilidade das famílias rondonienses”, afirmou.

O parlamentar reforçou ainda a importância dos Colégios Tiradentes para o estado, que têm se destacado pelos altos índices educacionais e pela contribuição social, especialmente na prevenção à violência e na formação de cidadãos conscientes. Eyder segue articulando para que a Seduc viabilize a contratação de novos militares para garantir a continuidade dos serviços educacionais à população.

Texto: Débora Moutinho I Jornalista