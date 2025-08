Deputada Dra. Taíssa cumpre agenda com o prefeito Jair Luiz em Alvorada do Oeste

Na sexta-feira (1), a deputada estadual Dra. Taíssa (Podemos) esteve no município de Alvorada do Oeste para cumprir uma agenda institucional ao lado do prefeito Jair Luiz, da primeira-dama e do secretário municipal. A visita reforça o compromisso da parlamentar com as demandas do interior e o diálogo constante com as lideranças locais.

Durante o dia, Dra. Taíssa participou de visitas técnicas e acompanhou de perto as necessidades da população. Quase encerrando a agenda, a deputada atendeu ao convite de seu amigo Trovão e realizou uma visita à Unidade Básica de Saúde (UBS) do município. No local, pôde verificar a estrutura da unidade e conversar com os profissionais da saúde e usuários do sistema.

“Receber esse convite do meu amigo Trovão e visitar a UBS foi uma oportunidade importante para entender de perto os desafios da saúde em Alvorada do Oeste. Nosso mandato segue comprometido com ações concretas para melhorar a vida das pessoas”, afirmou a deputada.

A agenda reforça o compromisso da Dra. Taíssa com políticas públicas eficientes e com a presença ativa nos municípios. Como ela sempre faz questão de lembrar: “É o recurso do povo, voltando para o povo.”

Texto: Geiciany Gonçalves I Assessoria parlamentar

Foto: Assessoria parlamentar