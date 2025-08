Dra. Taíssa parabeniza Rolim de Moura pelos seus 42 anos de história, progresso e contribuição para Rondônia

Neste 5 de agosto, a deputada estadual Dra. Taíssa Sousa (Podemos) parabeniza o município de Rolim de Moura pelos seus 42 anos de emancipação política. A parlamentar destacou, com orgulho, o papel fundamental que a cidade exerce no cenário estadual, tanto pelo seu potencial econômico quanto pela força da sua população.

"Rolim de Moura é um exemplo de trabalho, resistência e crescimento. São 42 anos de conquistas, superações e muito progresso. Parabenizo cada morador que, com seu esforço diário, ajuda a construir esse município pujante e acolhedor", afirmou a deputada.

Conhecida por sua atuação em defesa da saúde, da educação e da infraestrutura nos municípios do interior de Rondônia, Dra. Taíssa reforçou seu compromisso com Rolim de Moura, destacando que o desenvolvimento regional também passa pelo reconhecimento das vocações locais e pelo investimento público adequado.

"Rolim é terra de gente trabalhadora, que merece toda atenção do poder público. Como deputada, continuo à disposição para lutar por recursos, melhorias e políticas públicas que façam a diferença na vida das pessoas. Afinal, é o recurso do povo, voltando para o povo", completou.

Foto: Reprodução/ALE-RO

A data é celebrada com festas, eventos culturais e o reconhecimento do protagonismo de Rolim de Moura na história do estado. Fundado em 1983, o município é hoje um dos mais importantes da Zona da Mata, com grande relevância no agronegócio, na educação e na geração de empregos.

Texto: Geiciany Gonçalves | Assessoria parlamentar

Foto: Assessoria parlamentar