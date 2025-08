Site do 1º Feirão do Emprego e Empreendedorismo já está no ar para cadastro de candidatos

A Prefeitura de Porto Velho acaba de lançar o site oficial do 1º Feirão do Emprego e Empreendedorismo, que será realizado no próximo dia 11 de agosto, das 8h às 17h, no Ginásio Cláudio Coutinho. O evento promete movimentar o mercado de trabalho da capital, oferecendo mais de mil vagas para candidatos em busca do primeiro emprego ou de recolocação profissional.

Os interessados já podem fazer o cadastro prévio no site https://feiraosine.portovelho.ro.gov.br/, para garantir mais organização e eficiência no atendimento presencial do dia 11. "O cadastro tem o intuito de agilizar o atendimento no dia do Feirão, 11 de agosto, porém é necessário comparecer presencialmente no evento para finalizar o processo e garantir a participação nas oportunidades", explicou o secretário da Semtel, Paulo Moraes Júnior.

As oportunidades são destinadas a quem busca o primeiro emprego e também a profissionais que desejam se reposicionar no mercado de trabalho.

COMO SE INSCREVER?



1- Acesse o site: https://feiraosine.portovelho.ro.gov.br/

2- Clique no botão “Clique aqui para se inscrever”.

3- Você será redirecionado para uma página de login. Caso ainda não tenha cadastro, clique em “Criar conta” e preencha:

- Nome completo

- E-mail

- Crie uma senha

4- Após o cadastro, retorne à página inicial e clique novamente no botão “Clique aqui para se inscrever”.

5- Preencha seus dados pessoais, informe suas experiências profissionais e escolha até três áreas de interesse.

6- Anexe seu currículo.

Oportunidades são para o primeiro emprego e para quem deseja se reposicionar no mercado de trabalho Com base nas informações fornecidas, cada candidato será direcionado para entrevistas com até três empresas diferentes, o que aumenta as chances de contratação e reduz o tempo de espera durante o evento.

MAIS DE MIL VAGAS

O Feirão é uma iniciativa da Prefeitura de Porto Velho, Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), em parceria com o Sine Municipal, instituições de formação profissional e empresas privadas de diversos segmentos, com o objetivo de gerar oportunidades concretas para a população. As vagas abrangem diversos perfis profissionais, tanto para jovens em busca do primeiro emprego quanto para trabalhadores experientes que desejam se reposicionar no mercado.

ACESSIBILIDADE



Dando enfoque à inclusão e acessibilidade, a prefeitura disponibilizará todo o suporte para as pessoas com deficiência (PcD), que terão a presença de um intérprete da Linguagem Brasileira de Sinais (Libras) que acompanhará as entrevistas e prestará todo o apoio necessário no dia do evento.

ÁREAS DISPONÍVEIS

-Ajudante geral

-Analista de Suporte Técnico

- Área Administrativa

- Área de Liderança e Supervisão

- Assistente de Prevenção e Perdas

- Assistente Financeiro

- Assistente Social

- Atendente

- Atendente Comercial

- Auxiliar de Depósito

- Auxiliar de Instalação

- Auxiliar de Limpeza

- Auxiliar de Logística

- Auxiliar de Loja

- Auxiliar de Manutenção

- Auxiliar de Mecânica

- Auxiliar de Produção

- Auxiliar de Rotisseria

- Caixa

- Chapeiro

- Consultor de Vendas

- Cozinheiro

- Cuidador Social

- Educador(a) Social

- Eletricista

- Encarregado de Compras (Administração)

- Encarregado de Mercearia

- Entregador

- Estoquista

- Fonoaudiólogo

- Forneiro

- Gerente de Filial

- Gerente de Loja

- Gerente de Produção (Engenharia)

- Gerente Operacional

- Inspetor de Tráfego

- Maquinista Fluvial

- Marketing Digital

- Mecânico

- Motorista (diversos tipos, incluindo caminhão)

- Operacional

- Operador de Atendimento

- Operador de Caixa

- Operador de Delivery

- Operador de Empilhadeira

- Operador de Loja

- Operador de Produção

- Operador de Produção Fertilizantes

- Operador Terminal

- Padeiro

- Pedagogo(a)

- Piloto Fluvial

- Professores de diversas área (Licenciatura)

- Psicólogo(a)

- Recepcionista em Geral

- Repositor

- Serralheiro

- Soldador

- Técnico de Refrigeração

- Terapeuta Ocupacional

- Vendas

- Vendedor (interno, externo, PJ)

- Vigilante

- Zelador

SERVIÇO

Evento:1º Feirão do Emprego e Empreendedorismo

Data:11 de agosto de 2025 (domingo)

Horário:das 8h às 17h

Local:Ginásio Cláudio Coutinho – Porto Velho/RO

Inscrições:https://feiraosine.portovelho.ro.gov.br/



