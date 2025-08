Cacoal: Cirone Deiró diz que Tudo Aqui será inaugurado antes do final de agosto no Cacoal Shopping

A cidade de Cacoal deverá ser contemplada, ainda durante o mês de agosto deste ano, com os serviços do Tudo Aqui. A informação foi prestada nesta terça-feira (5), pelo deputado estadual Cirone Deiró (União Brasil). Ele disse que fez a reivindicação ao governador, coronel Marcos Rocha (União Brasil), durante reunião realizada, em 2020, no município, com a participação de representantes da Associação Comercial e Industrial de Cacoal (ACIC) e da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL). “Agradeço o governador por ter atendido esse pedido, que vai facilitar a vida dos moradores de Cacoal e das cidades vizinhas”, disse Cirone.

De acordo com o deputado, o Tudo Aqui é um dos programas coordenados, com eficiência, pela primeira dama e secretária de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social, Luana Rocha. “É mais um serviço que beneficia diretamente a população, diminuindo despesas e tempo de deslocamento”, disse Cirone. Segundo ele, Luana Rocha tem trabalhado para que as ações governamentais cheguem a quem realmente precisa. “É importante executar obras, mas não podemos esquecer de cuidar das pessoas”, afirmou o deputado.

Cirone elogiou também o trabalho desenvolvido pela Superintendente de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos, Semáyra Gomes. “A equipe responsável já está trabalhando nos últimos preparativos e em poucos dias qualquer pessoa poderá ser atendida com uma vasta variedade de serviços públicos, num mesmo local”, disse o deputado.

O Tudo Aqui vai funcionar no Cacoal Shopping. A unidade reúne a oferta de diversos serviços, como emissão de RG, CPF, Carteira de Trabalho e alvarás, acesso a programas sociais e outros atendimentos. Deverá haver o funcionamento, no mesmo espaço, de instituições como Polícia Civil, Junta Militar, Procon, Saae, Energisa, Correios, DER, Detran, Iperon, Sefin e Sine.



Texto: Eli Batista IJornalista