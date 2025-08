Luizinho Goebel acompanha obra que viabilizará instalação da Clínica Escola do Autismo em Vilhena

O deputado estadual Luizinho Goebel (Podemos) visitou nesta semana o prédio que está em reforma para abrigar a nova sede da Delegacia Regional de Saúde de Vilhena. A visita teve o acompanhamento do secretário-chefe da Casa Civil, Elias Rezende, e do secretário de Estado do Patrimônio e Regularização Fundiária, David Inácio.

A vistoria foi realizada a pedido do governador Marcos Rocha (União Brasil), que determinou urgência na conclusão da obra, com o objetivo de acelerar o cumprimento de um compromisso assumido com a Associação de Pais e Amigos do Autista de Vilhena (AMAVI).

Com a mudança da delegacia para a nova sede, o prédio atualmente ocupado será destinado à implantação da Clínica Escola do Autismo, iniciativa considerada essencial para ampliar o atendimento e o cuidado especializado às crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) em Vilhena e municípios vizinhos.

A Clínica Escola do Autismo será voltada ao desenvolvimento de ações educativas, terapêuticas e de inclusão social, representando um avanço no apoio às famílias e à comunidade autista da região.

Durante a visita, Luizinho Goebel destacou o empenho conjunto entre os poderes Executivo e Legislativo para que a obra avance com celeridade, assegurando que a estrutura necessária para a instalação da clínica esteja disponível o quanto antes.

A iniciativa reforça a importância de investimentos em saúde e inclusão, e o compromisso com causas que impactam diretamente a qualidade de vida de muitas famílias rondonienses.

Texto: Pedro Henrique I Jornalista