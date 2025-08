Dra. Taíssa cumpre agenda no distrito de Jacinópolis e comemora avanço nas obras de pavimentação asfáltica

Durante visita ao distrito de Jacinópolis, em Nova Mamoré, a deputada estadual Dra. Taíssa (Podemos) comemorou o avanço das obras de pavimentação asfáltica na RO-420, importante rodovia que corta o distrito e agora recebe investimentos para melhorar a trafegabilidade e a qualidade de vida da população.

A obra, viabilizada por meio de emenda parlamentar da deputada, representa uma conquista histórica para os moradores da região, que há anos enfrentam os transtornos causados pela poeira e pela lama em períodos de chuva.

“Esse asfalto é uma vitória da nossa gente. A RO-420 corta Jacinópolis e é vital para o escoamento da produção rural e para o acesso aos serviços públicos. É o recurso do povo, voltando para o povo”, destacou Dra. Taíssa durante a vistoria às obras.

Além de acompanhar o andamento dos serviços, a parlamentar conversou com moradores, ouviu demandas e reafirmou seu compromisso com o desenvolvimento do distrito. Ela também reforçou que continuará destinando recursos para infraestrutura, saúde e educação nas comunidades mais distantes do estado.

A pavimentação da RO-420 em Jacinópolis é mais um marco do mandato da deputada Dra. Taíssa, que vem trabalhando para garantir dignidade e melhorias reais na vida da população rondoniense.

Texto: Geiciany Gonçalves | Assessoria Parlamentar

Foto: Assessoria parlamentar