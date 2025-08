Prefeitura lança edital para seleção de bolsistas do Projeto “Saúde Já Porto Velho”

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) e do Departamento de Atenção Básica (DAB), lançou o Edital nº 01/2025 , que abre processo seletivo simplificado para contratação de profissionais bolsistas da rede municipal de saúde.

Estarão aptos para a inscrição os profissionais que tenham vínculo ativo com a atenção primária à saúde (APS) do município de Porto Velho e na gestão da Secretaria Municipal de Saúde.

A iniciativa integra o Projeto “Saúde Já Porto Velho”, regulamentado pela Portaria nº 14, de 01 de agosto de 2025.

O edital tem como objetivo a seleção de profissionais que irão compor equipes voltadas à execução do projeto, cujo foco é qualificar o processo de trabalho na Atenção Primária à Saúde (APS) no município.

VAGAS DISPONÍVEIS

Projeto visa aprimorar a organização dos serviços de APS O edital contempla a seleção para os seguintes cargos:

2 Supervisores Locais de Tutoria

5 Assistentes de Projeto Local

1 Supervisor de Tutoria da Unidade Docente Assistencial (UDA)

16 Tutores Locais – Nível 1 (USF)

2 Tutores –Nível 2 (UDA)

BOLSAS

Os valores das bolsas serão definidos de acordo com a função exercida, as necessidades e prioridades do projeto.

A referência salarial consta no Quadro 3 do edital:

Supervisor de Tutoria:R$ 2.000,00

Assistente de Projeto Local:R$ 1.400,00

Supervisor de Tutoria UDA:R$ 2.000,00

Tutor Nível 1 (USF):R$ 1.000,00

Tutor Nível 2 (UDA):R$ 1.000,00

Sobre o Projeto “Saúde Já Porto Velho”

O projeto visa aprimorar a organização dos serviços de APS, com foco na territorialização e na gestão de base populacional. O objetivo é fortalecer as práticas de cuidado nas Unidades de Saúde da Família (USF), promovendo melhorias no atendimento à população.

Entre os objetivos específicos estão:

Realização de oficinas de educação permanente com profissionais da APS para revisão e atualização da territorialização das equipes;

Atualização dos cadastros populacionais de microáreas com presença de Agentes Comunitários de Saúde (ACS);

Implantação da estratificação de risco familiar, utilizando a escala de Coelho e Savassi;

Identificação das subpopulações-alvo, como diabéticos, hipertensos, idosos, crianças menores de cinco anos, gestantes e mulheres em idade fértil, com foco no rastreamento e diagnóstico precoce do câncer de colo uterino.

INSCRIÇÕES E CRITÉRIOS

As condições, prazos e critérios de participação estão detalhados no edital. O processo seletivo representa um avanço nas ações de atenção básica, priorizando o cuidado em saúde baseado nas necessidades reais da população e na realidade territorial do município.

CRONOGRAMA

Período de inscrições:08 a 12/08/2025

Homologação das inscrições:14/08/2025

Avaliação das inscrições homologadas:15 a 19/08/2025

Divulgação do resultado final:20/08/2025

Período para interposição de recurso:21/08/2025

Homologação do resultado final:25/08/2025

Texto:Nathalie Ventura

Fotos:Leandro Morais/ Secom

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)