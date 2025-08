Assembleia Legislativa de Rondônia retoma trabalhos parlamentares nesta terça-feira

Deputados em sessão ordinária no plenário Lúcia Tereza Rodrigues dos Santos (Foto: Thyago Lorentz | Secom ALE/RO)

Na tarde desta terça-feira (5), a Assembleia Legislativa retoma suas atividades em Plenário. Após o recesso no mês de julho, os deputados, com a presença do governador Marcos Rocha (União Brasil) e outras autoridades, participarão de uma coletiva de imprensa, seguida pela primeira sessão ordinária deste período.



Pela manhã, os trabalhos das 15 comissões temáticas da Casa já foram retomados, com a apreciação e distribuição de matérias, projetos e indicações. À tarde, a expectativa é grande para a coletiva de imprensa, onde o governador Marcos Rocha e os parlamentares deverão apresentar as prioridades e os projetos que serão pautados neste novo ciclo legislativo. Em seguida, a primeira sessão ordinária marcará o início dos debates e votações importantes para o estado; ela será realizada no plenário Lúcia Tereza.



“Vamos retomar as atividades legislativas com a análise, debate e votação de projetos. Iremos agir com responsabilidade para oferecer o melhor à nossa população e é importante dizer que, mesmo durante o recesso, os deputados estão sempre ativos em suas bases ouvindo demandas, atendendo solicitações e prestando contas dos trabalhos feitos” destacou o presidente da assembleia, Alex Redano.



A Assembleia Legislativa de Rondônia convida a imprensa e toda a população para acompanhar de perto os trabalhos legislativos, fortalecendo a transparência e a participação cidadã.



As sessões da Assembleia Legislativa podem ser acompanhadas presencialmente ou pelos canais da TV Assembleia (7.2) e YouTube . Mais informações sobre os projetos e as votações estão disponíveis no Sistema de Apoio ao Processo Legislativo (Sapl) e no site oficial da Alero .



Texto: Isabela Gomes I Jornalista Secom ALE/RO

Foto: Thyago Lorentz | Secom ALE/RO