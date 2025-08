Biblioteca Municipal Francisco Meireles celebra 50 anos de história, conhecimento e transformação social

Em 2025, a Biblioteca Municipal Francisco Meireles, um dos maiores símbolos da cultura e da educação de Porto Velho, completou 50 anos de existência. Meio século promovendo o acesso à leitura, à pesquisa e ao saber, sendo um verdadeiro patrimônio da memória e do conhecimento da capital rondoniense. Fundada em 1975, a biblioteca carrega o nome de Francisco Meireles, sertanista e desbravador da Amazônia, e representa, desde então, um espaço democrático de aprendizagem, onde gerações de estudantes, professores, pesquisadores e leitores encontraram portas abertas para o desenvolvimento intelectual e cultural.

Biblioteca promove atividades culturais e eventos voltados para a valorização da literatura local e regional

Ao longo dessas cinco décadas, o acervo foi ampliado, a estrutura modernizada e as ações de incentivo à leitura diversificadas. Hoje, além de oferecer um vasto catálogo com milhares de obras literárias, técnicas e científicas, a Biblioteca Francisco Meireles promove atividades culturais, oficinas, rodas de leitura, exposições e eventos voltados para a valorização da literatura local e regional.

Segundo a Secretaria Municipal de Educação (Semed), à qual a biblioteca é vinculada, a comemoração dos 50 anos representa mais do que um marco histórico. “Estamos celebrando um espaço que resistiu ao tempo, acompanhou a evolução das tecnologias e continua sendo um ponto de encontro entre pessoas e saberes. É uma homenagem à leitura, à educação e à cultura da nossa cidade”, destaca Leonardo Leocádio, secretário municipal de Educação.

PROGRAMAÇÃO ESPECIAL

Como parte das comemorações, será lançada uma programação especial ao longo do mês de agosto. E nesta sexta-feira (8), às 9h, haverá homenagens e apresentações culturais. O evento é aberto ao público.

Professores, bibliotecários e frequentadores antigos reconhecem o papel da biblioteca Além disso, a biblioteca ganhará uma nova sinalização visual, melhorias no acervo digital e um espaço reservado para escritores locais, fortalecendo o apoio à produção literária rondoniense.

ESPAÇO QUE ACOLHE E TRANSFORMA

Para quem cresceu entre as estantes da Francisco Meireles, as memórias são vivas. Professores, bibliotecários e frequentadores antigos reconhecem o papel da biblioteca como lugar de acolhimento e descoberta. Muitos ali deram os primeiros passos no mundo dos livros, iniciaram pesquisas acadêmicas ou simplesmente encontraram um lugar tranquilo para sonhar.

Ao completar 50 anos, a Biblioteca Municipal Francisco Meireles se renova com o mesmo compromisso de quando foi criada: ser um espaço vivo, aberto ao conhecimento, à criatividade e à cidadania.

Texto:Meiry Santos

Fotos:Secom

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)