Ezequiel Neiva celebra aniversário de Cerejeiras com participação em corrida de rua

O deputado estadual Ezequiel Neiva participou, nesta terça-feira (5), da 1ª edição da Corrida de Rua Master Run, promovida pela prefeitura de Cerejeiras. O evento esportivo integra as comemorações pelos 42 anos de emancipação do município.

Com um percurso de 5 quilômetros, a corrida teve sua largada na Avenida Brasil, em frente à Praça da Bíblia, reunindo atletas amadores entusiastas do esporte local. A organização ficou por conta da Master Shop, com o apoio da Secretaria Municipal de Esportes e do grupo de corredores Corre Cerejeiras.



Foto: Reprodução/ALE-RO Ezequiel Neiva participou ao lado do suplente de deputado federal Wiveslando Neiva (Foto: Alexandre Almeida)



Um dos competidores do evento, o deputado Ezequiel Neiva destacou a importância de iniciativas que incentivam o esporte e o bem-estar. “É sempre uma grande satisfação participar de eventos como este em Cerejeiras. A corrida foi bem organizada e teve um clima muito positivo, unindo famílias e atletas em uma verdadeira festa do esporte”, afirmou o parlamentar.

Ao comentar sobre o aniversário do município, Ezequiel Neiva parabenizou a população e ressaltou o potencial da cidade. “Cerejeiras é um município de gente trabalhadora e acolhedora, que cresce com responsabilidade e dedicação. São 42 anos de conquistas, e tenho muito orgulho de fazer parte dessa história. Meu compromisso é continuar trabalhando para trazer mais desenvolvimento e qualidade de vida para essa região”, frisou o deputado.



Foto: Reprodução/ALE-RO Participantes da 1ª edição da Corrida de Rua Master Run (Foto: Alexandre Almeida)

Também marcaram presença o suplente de deputado federal Wiveslando Neiva e o prefeito Sinésio José. Ambos participaram do trajeto ao lado dos demais corredores. “Foi uma experiência marcante participar da primeira corrida oficial da cidade. É um evento que, com certeza, entra para a história de Cerejeiras e deve continuar nos próximos anos”, destacou Wiveslando.

Texto e fotos: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO