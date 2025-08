Gabinete Itinerante do deputado Delegado Camargo atende mais de 8 mil pessoas durante Expoari

Durante a 40ª edição da Expoari, em Ariquemes, o deputado estadual Delegado Camargo (Republicanos) realizou a 3ª edição do Gabinete Itinerante durante a festividade, iniciativa que vem se consolidando como um canal direto de comunicação entre o parlamentar e a população.



Ao longo dos dias de evento, mais de 8 mil pessoas passaram pelo espaço, apresentando demandas, sugestões, críticas e ideias para melhorias no Estado. O gabinete funcionou como um ponto de escuta ativa, permitindo que cidadãos de diferentes municípios expusessem suas necessidades diretamente ao deputado.



Delegado Camargo ressaltou que o Gabinete Itinerante é uma ferramenta essencial para aproximar o mandato da população e compreender de perto os desafios enfrentados nas mais diversas áreas. “É aqui, no contato direto com o povo, que recebemos as demandas reais e conseguimos direcionar nosso trabalho com mais precisão. O Gabinete Itinerante é o espaço onde a população tem voz e vez”, afirmou.



A ação reforça o compromisso do deputado em manter um mandato participativo e transparente, garantindo que a população seja protagonista no processo de construção de políticas públicas.



Texto: Welik Soares I Jornalista

Foto: Assessoria parlamentar