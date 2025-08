Alan Queiroz solicita melhorias na RO-006 e governo confirma manutenção em trecho entre BR-319 e Vila Franciscana

As más condições da RO-006, no trecho que liga a BR-319 à Vila Franciscana, na zona rural de Porto Velho, motivaram uma solicitação do deputado estadual Alan Queiroz (Podemos) ao governo de Rondônia. A indicação, feita por meio do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), cobra a realização urgente de serviços de encascalhamento, patrolamento e instalação de saídas de água na via.

A iniciativa partiu de um ofício encaminhado pelo vereador Dr. Junior Queiroz (Republicanos), que acompanha de perto a realidade das comunidades afetadas. Segundo ele, o trecho apresenta buracos, pontos de alagamento e trechos praticamente intransitáveis, sobretudo durante o período chuvoso. A situação afeta diretamente o escoamento da produção rural, o transporte escolar e o acesso a serviços básicos como saúde e comércio.

Em resposta à demanda, o governo de Rondônia, por meio da Casa Civil, informou que a estrada passou por serviços de manutenção ainda em janeiro deste ano. As ações foram executadas pela equipe da 13ª Residência Regional do DER em Porto Velho e estão registradas nos relatórios de produção. Apesar das intervenções feitas no início do ano, a população local continua cobrando novas ações, diante da rápida deterioração da estrada e da recorrência dos problemas de acesso.

Para o deputado Alan Queiroz, o caso reforça a necessidade de atenção contínua às estradas que atendem comunidades rurais. “É essencial garantir trafegabilidade e dignidade aos moradores dessas regiões, que muitas vezes dependem exclusivamente dessas vias para viver e produzir. Continuaremos acompanhando de perto e cobrando melhorias”, afirmou o parlamentar.

A articulação entre os mandatos do deputado Alan Queiroz e do vereador Dr. Junior Queiroz evidencia a força da parceria entre Legislativo estadual e municipal na defesa das necessidades da população do campo. O objetivo é garantir que obras e manutenções cheguem com agilidade, especialmente em áreas onde os desafios logísticos dificultam o acesso e o desenvolvimento.

Texto: Jorge Fernando | Jornalista

Foto: DER - RO