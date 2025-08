DER atende solicitação do deputado Alex Redano e inicia recuperação da RO-459 entre Alto Paraíso e o Garimpo Bom Futuro

Uma das principais vias de acesso entre o município de Alto Paraíso e a região da Vila do Garimpo Bom Futuro em Ariquemes é recuperada. Trata-se da RO-459, que passa por uma ação de patrolamento e cascalhamento em um trecho de 30 quilômetros de extensão. A iniciativa é fruto de uma solicitação feita pelo presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia pelo Ofício 041/2025/GABPRES/ALERO, deputado estadual Alex Redano (Republicanos), ao Departamento de Estradas de Rodagem (DER).

Sensível às demandas das comunidades do interior e atento à necessidade de infraestrutura adequada para o escoamento da produção agrícola, o parlamentar encaminhou o ofício diretamente ao DER, solicitando que a 2ª Residência Regional, com sede em Ariquemes, realizasse os serviços necessários com urgência. A resposta foi rápida. O DER, por meio da equipe técnica da 2ª Residência, mobilizou maquinários e pessoal para iniciar os trabalhos, garantindo melhores condições de tráfego na rodovia, que enfrentava problemas, principalmente durante o período chuvoso.

“Essa é uma estrada fundamental para o escoamento da produção agrícola, para o transporte escolar e para o deslocamento dos moradores da região, especialmente até a Vila do Bom Futuro. Essa recuperação vai melhorar a trafegabilidade, garantir mais segurança e qualidade de vida para quem depende da RO-459 diariamente. Agradeço ao DER, em nome da equipe da 2ª Residência, por atender com agilidade essa demanda que apresentamos”, destacou Redano.

A RO-459 tem grande relevância para o desenvolvimento regional, sendo utilizada diariamente por caminhões que transportam grãos, leite, gado e insumos agrícolas, além de ser rota para dezenas de ônibus escolares e veículos que levam moradores até centros de saúde, comércios e serviços em Alto Paraíso e municípios vizinhos.

A Vila do Garimpo Bom Futuro, conhecida por sua forte atividade extrativista e pela presença de centenas de famílias que vivem na localidade, também depende diretamente dessa rodovia para acesso a serviços essenciais. A recuperação da estrada representa um alívio para os moradores, produtores e empresários locais, que há muito tempo reivindicavam melhorias no trecho. Além disso, essa ação do deputado Alex Redano reforça o compromisso do Parlamento Estadual com o fortalecimento da infraestrutura viária de Rondônia, promovendo o desenvolvimento das regiões produtivas e garantindo mais dignidade a quem vive e trabalha no campo.

Com a conclusão do serviço, o governo do estado, por meio do DER e com articulação do Legislativo, garante não apenas uma estrada em melhores condições, mas uma nova perspectiva para toda uma região que depende diretamente da trafegabilidade dessa rodovia.



Texto: Mateus Andrade I Jornalista

Foto: Leandro Feliciano