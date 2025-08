Prefeitura de Porto Velho fortalece os canais de atendimento para receber denúncias de maus-tratos aos animais

>

População deve utilizar somente os canais oficiais da Sema para denunciar os infratores

Atualmente apenas três em cada 20 denúncias configuram maus tratos a animais A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema), fortaleceu os canais para recebimento de denúncias dos casos de maus-tratos aos animais. Agora, além de melhorar a logística para atender às ocorrências, utiliza inteligência artificial aplicada ao WhatsApp.

“Chegam muitas demandas todos os dias, mas também muitas denúncias falsas e muitos trotes, denúncias que não são caracterizadas como maus tratos, mesmo assim a Sema segue diligente e atuante em defesa dos animais, conforme determinação do prefeito Léo Moraes”, afirmou o secretário Vinícius Miguel.

Ele acrescentou que as denúncias precisam ser bem fundamentadas, pois atualmente apenas três em cada 20 denúncias configuram maus tratos a animais. “Isso faz com que a Sema perca muito tempo para atender os casos mais emergentes e urgentes”, comentou.

Vinícius Miguel pede que as pessoas utilizem os canais oficiais da Sema para denunciar, já que através de redes sociais dificulta o atendimento por parte da equipe de fiscalização.

PASSO A PASSO

Entre em contato pelo número de WhatsApp:(69) 98423-4091

Atendimento é realizado exclusivamente por mensagens Passo 1 – Informe o local da ocorrência:

Descreva o endereço completo onde ocorreu ou está ocorrendo a situação. Inclua o nome o nome correto da rua, bairro, cidade e pontos de referência (se houver);

Passo 2 – Descreva o fato:

Relate com detalhes o que está acontecendo. Quanto mais informações, melhor será a triagem por nossa equipe;

Passo 3 – Anexe Provas (se possível):

Inclua fotos ou vídeos que ajudem a comprovar a denúncia. Isso fortalece a investigação e possibilita ações mais rápidas;

Passo 4 – Identificação do denunciante (opcional):

Você pode se identificar, informando nome completo e telefone ou e-mail para contato. Garantimos sigilo absoluto sobre suas informações.

Clique neste link e denuncie. Só lembrando que este canal não recebe ligações. O atendimento é realizado exclusivamente por mensagens. Entretanto, as mensagens enviadas fora do horário de atendimento serão registradas e respondidas somente no próximo dia útil.

A Sema fica localizada na rua General Osório, nº 81, Centro. O horário de atendimento é das 8h às 14h.

O secretário ressalta que “a sua denúncia salva vidas e contribui para um mundo mais justo, ético e seguro para todos os animais”.

Texto:Augusto Soares

Foto:José Carlos/ Secom

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)