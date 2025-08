Deputado Laerte Gomes destina R$ 135 mil para reforçar segurança pública em Ouro Preto do Oeste

Na noite desta segunda-feira (4), o vice-presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, deputado Laerte Gomes (PSD), por meio de vídeo conferência, participou de uma reunião com membros da Associação Comercial e Industrial de Ouro Preto do Oeste (Aciop), da Câmara de Dirigentes Lojistas e com o comandante geral da Polícia Militar de Rondônia, coronel PM Wellington Braguin para tratar da segurança pública do município.

Na oportunidade, o parlamentar disponibilizou recurso de R$ 135 mil para o envio de reforço policial aos finais de semana, de uma guarnição Força Tática/Patamo do 2º BPM durante todos os dias da semana a Ouro Preto, e para eventual contratação de policiais de folga para reforçar as ações de segurança na cidade.

“Estamos atendendo a solicitação da Aciop/CDL, para garantir esse apoio e reforço na segurança da população de Ouro Preto do Oeste, uma vez que a criminalidade aumentou consideravelmente”, ressaltou o deputado.

De acordo com o coronel Braguin, ações de inteligência da Polícia Militar já estão em curso, como a chegada de equipes do Batalhão de Policiamento Tático de Ação e Reação ao Crime Organizado (BPTAR), que já atuou com eficiência em combates a facções criminosas em Porto Velho, e mais recentemente em Vilhena.

O Cel. Braguin agradeceu o comprometimento do deputado Laerte Gomes com a segurança pública de Ouro Preto do Oeste e destacou que a corporação tem mantido regularidade no envio de guarnições da Força Tática do Patamo a Ouro Preto do Oeste. Segundo ele, a medida tem surtido efeitos positivos. Ele elogiou a integração entre as polícias Civil e Militar no combate ao crime.

O presidente da Aciop/CDL, Antônio Zenildo Tavares Lopes, afirmou que a reunião foi realizada em regime de urgência, em razão da preocupação e a sensação de insegurança gerados no comércio, sobretudo aos empreendedores que trabalham no período noturno.

“Ficamos muito satisfeitos com a resposta rápida das autoridades, sem dúvidas, os comerciantes saíram da reunião mais seguros. Ouvimo as explanações de estratégias do comando da PM, e ainda conquistamos esse importante recurso inicial, destinado pelo deputado Laerte Gomes, a quem agradecemos, assim como, agradecemos a todos os representantes da segurança pública, autoridades e público presente e ao governador Marcos Rocha e ao deputado Laerte Gomes", disse Zenildo.

Para concluir, Laerte Gomes reforçou seu compromisso com o município. “A segurança da nossa população sempre será uma prioridade no nosso mandato. Os moradores e comerciantes de Ouro Preto do Oeste podem ter certeza de que não estão sozinhos. Estamos trabalhando, lado a lado, com as forças de segurança e com a sociedade organizada, para garantir paz, proteção e tranquilidade a todos. Podem contar comigo", garantiu o parlamentar.

Na reunião, estiveram presentes os vereadores Weuler, Edis Farias, a ex-vereadora Rosária Helena, o assessor de relações públicas e divulgação da Aciop/CDL, Adelmo Razini, coronel PM Clodomar José Rodrigues, titular do Comando Regional de Policiamento II, o comandante do 2º BPM, tenente-coronel PM Edvaldo de Araújo Elias, o delegado de polícia Niki Locatelli, o diretor da Casa de Detenção Cristiano Felix, além de empresários e lideranças locais.

Texto: Juliana Martins I Jornalista